Santa Cruz anuncia contratação de Matheus Cadorini, ex-Portuguesa, para reta final da Série C
Centroavante de 24 anos chega por empréstimo da Portuguesa-SP e reforça o setor ofensivo coral no quadrangular do acesso
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O Santa Cruz anunciou nesta sexta-feira (04) a contratação do centroavante Matheus Cadorini, de 24 anos, para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante chega ao Arruda por empréstimo junto à Portuguesa-SP e será mais uma opção para o técnico Cristian de Souza no quadrangular do acesso.
Cadorini já está no Recife e tem apresentação marcada para esta sexta-feira (04), após a coletiva do técnico Cristian de Souza, que acontece às 11h, na sala de entrevistas do Arruda.
O atacante chega a tempo de poder ser relacionado para a estreia do Santa Cruz na segunda fase da Série C. O Tricolor enfrenta o Botafogo-PB neste domingo (06), na Arena de Pernambuco.
Cadorini assinou recentemente contrato em definitivo com a Portuguesa até o fim de 2028, mas foi emprestado ao Santa Cruz exclusivamente para a disputa da fase decisiva da Série C.
Quem é Matheus Cadorini?
Natural de Taubaté, em São Paulo, Cadorini tem 1,91 m de altura e é destro. O jogador iniciou a trajetória nas categorias de base do Osasco Audax e chamou atenção ainda jovem pelo bom desempenho ofensivo.
Nas categorias inferiores, o centroavante teve números expressivos. Pelo sub-15 do Audax, em 2017, marcou 14 gols em 25 partidas. Dois anos depois, pelo sub-17, balançou as redes 27 vezes em apenas 21 jogos.
A carreira profissional do jogador inclui passagens por Internacional, Coritiba, Ituano e Real Murcia, da Espanha. No fim de 2025, Cadorini foi contratado em definitivo pela Portuguesa-SP.
Bom desempenho em 2026
Na atual temporada, o atacante vem sendo um dos principais nomes do setor ofensivo da Portuguesa. Cadorini disputou 21 partidas entre Campeonato Paulista e Série D, com dez gols e uma assistência.
Foram dois gols marcados no Estadual e outros oito durante a disputa da Série D.
Agora, o jogador terá a missão de levar esse bom desempenho para o Santa Cruz justamente no momento mais importante da temporada.
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Santa Cruz reforça ataque para o quadrangular
A chegada de Cadorini faz parte da movimentação do Santa Cruz para a segunda fase da Série C. O clube também encaminhou o retorno do meia Willian Júnior, que deixou o Arruda no início do ano.
Com os novos reforços, a diretoria coral busca aumentar as alternativas do elenco para o quadrangular, que definirá os clubes classificados para a Série B.
O Santa Cruz estreia na nova fase neste domingo, diante do Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco. A expectativa é de que Cadorini possa ficar à disposição da comissão técnica já para o confronto.