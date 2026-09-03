Santa Cruz confirma o retorno do meia William Júnior
O jogador disputou 12 jogos pelo Tricolor do Arruda no começo desta temporada e estava defendendo o Gama, onde participou mais 19 partidas
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O Santa Cruz oficializou o retorno do meia Willian Júnior, nesta quinta-feira (3), como reforço para a disputa do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. Aos 27 anos, o armador chega ao Arruda com o status de prioridade absoluta para a diretoria e a comissão técnica, que buscavam um jogador com capacidade de articulação para dar mais criatividade e ritmo ao setor ofensivo nesta fase decisiva.
Willian desembarca no Recife depois de uma passagem de destaque pelo Gama, clube pelo qual conquistou o acesso à Terceira Divisão e acumulou marcas importantes, somando quatro gols e três assistências ao longo de 19 partidas.
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Esta será a sua segunda trajetória na equipe tricolor na atual temporada. Na primeira metade do ano, o meio-campista disputou 12 jogos com a camisa coral, anotou um gol e distribuiu quatro passes decisivos.
A movimentação para encorpar o setor ofensivo, no entanto, não parou na repatriação do meia-atacante. Para dar mais profundidade e variações táticas ao elenco, o Santa Cruz também confirmou a reincorporação do atacante Vini Hora.
O atleta teve seu vínculo oficializado novamente no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), também nesta quinta, e já se junta ao grupo de trabalho para a reta final do torneio.
Além disso, o ataque tricolor deve ganhar mais um nome em breve: a diretoria avançou significativamente nas negociações e está perto de selar a contratação do centroavante Matheus Cadorini, que defendeu a Portuguesa nesta temporada e chega para ser a referência de área na busca pelas vitórias.
Santa Cruz na Série C
O Santa Cruz estreia no Quadrangular já neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Botafogo-PB, no Estádio do Arruda. Além da equipe paraibana, o grupo coral conta com a presença do Maringá e do Floresta em uma disputa de seis rodadas disputadas em turno e returno. Ao fim do Quadrangular, os dois primeiros colocados da chave carimbam o passaporte para disputar a Série B de 2027.