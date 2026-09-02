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Santa Cruz | Notícia

De volta ao Santa Cruz, João Pedro projeta Quadrangular Final e mira novo acesso na carreira

De novo com a camisa coral, meia destacou a intensidade no dia a dia do elenco e projetou o caminho até a conquista do acesso na 2ª fase da Série C

Por Davi Saboya Publicado em 02/09/2026 às 21:38
João Pedro, meia do Santa Cruz
João Pedro, meia do Santa Cruz - Reprodução/TV Coral

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O meia João Pedro voltou ao Arruda para reforçar o Santa Cruz no momento mais decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. Com vínculo com o clube tricolor, o armador acumulou bagagem ao defender as camisas de Brusque e ABC nas últimas temporadas por empréstimo. Agora, reincorporado ao elenco coral, o jogador chegou focado em contribuir para o objetivo principal do ano: a conquista do sonhado retorno à Segunda Divisão.

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Ciente do alto nível de exigência e do equilíbrio marcado pelo Quadrangular Final, o meio-campista destacou a intensidade da rotina de treinos no dia a dia e demonstrou total confiança no trabalho que vem sendo executado para a reta decisiva do torneio.

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"Sabemos que a Série C é um campeonato muito disputado. Estamos treinando forte no dia a dia e tenho certeza que a segunda fase irá coroar o acesso no fim deste ano", destacou o atleta.

Especialista em momentos decisivos na divisão, João Pedro traz no currículo um retrospecto recente invejável. O jogador carimbou três acessos seguidos e quer usar toda essa bagagem em favor do grupo pernambucano nesta fase final.

"O acesso é o que o jogador espera no fim do ano. Estou muito feliz por ter conseguido três acessos seguidos. Minha meta agora consiste em ajudar o Santa Cruz a conquistar o acesso no Quadrangular Final da Série C", afirmou.

À disposição da comissão técnica, o armador fez questão de demonstrar entusiasmo com o chamado da diretoria e garantiu foco total para corresponder às expectativas assim que for acionado dentro das quatro linhas.

"Cheguei no intuito de ajudar o Santa Cruz. Fiquei feliz quando o pessoal me ligou. Quando o professor Cristian precisar, tenho que estar pronto para jogar e ajudar com as vitórias", concluiu.

Com rodagem, leitura de jogo e conhecimento dos atalhos da competição, João Pedro surge como uma peça valiosa para encorpar o setor de meio-campo do Santa Cruz nesta caminhada rumo ao acesso.

Próximo jogo do Santa Cruz

O Quadrangular Final da Série C começa para o Santa Cruz no sábado (6). O Tricolor recebe o Botafogo-PB, às 18h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela 1ª rodada do Grupo C. Na chave, a Cobra Coral ainda enfrenta Floresta e Maringá. Vale lembrar que após jogos de ida e volta apenas os dois melhores de cada grupo faturam o acesso.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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