Santa Cruz se posiciona contra torcida única nos confrontos com o Botafogo-PB

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Em ofício à FPF, o Tricolor do Arruda nega acordo por público exclusivo e defende presença de visitantes nos dois jogos do Quadrangular

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O Santa Cruz se posicionou oficialmente contra a adoção de torcida única nos dois confrontos diante do Botafogo-PB, válidos pelo Quadrangular do Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. Em ofício enviado à Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a diretoria tricolor informou que não participou de qualquer negociação sobre o tema e defendeu abertamente a presença das duas torcidas nos jogos em Pernambuco e na Paraíba.

No documento, o clube do Arruda ressaltou que não deu anuência à restrição junto ao adversário paraibano, às federações estaduais ou aos órgãos públicos. A manifestação do Santa Cruz surge em contraponto à recomendação formalizada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que sugeriu a presença exclusiva da torcida mandante nas duas partidas devido aos graves episódios de violência registrados no último embate entre os clubes.

No encontro anterior, realizado em 8 de agosto na primeira fase da competição, torcedores de ambas as equipes se envolveram em conflitos em João Pessoa. Mesmo com restrições vigentes a integrantes de organizadas ao redor do Estádio Almeidão, houve registros de brigas na orla da capital paraibana e nos acessos ao estádio.

A sugestão do MPPB foi repassada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB). Como autoridade máxima do torneio, cabe à CBF definir oficialmente se acatará o pedido ou se manterá o formato tradicional com público visitante.

Embora a tendência inicial apontasse para a confirmação da torcida única, o posicionamento contrário da diretoria coral pressiona por uma definição. É importante ressaltar que o Santa Cruz reiterou a necessidade de cumprir todas as medidas de segurança para o funcionamento da partida.

Santa Cruz x Botafogo

O primeiro capítulo do duelo no quadrangular do acesso está marcado para o dia 6 de setembro, às 18h30, na Arena de Pernambuco, com mando do Santa Cruz. A partida de volta ocorre em 10 de outubro, às 17h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, sob o mando do Botafogo-PB.