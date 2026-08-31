Santa Cruz tem datas e horários definidos para jogos da segunda fase da Série C
Tricolor estreia contra o Botafogo-PB e terá seis partidas na segunda fase da série c que vale o acesso à Série B de 2027, confira
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Santa Cruz já sabe quando vai entrar em campo na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou a tabela detalhada do quadrangular do acesso, que terá seis rodadas e será disputado entre setembro e outubro.
O Tricolor estreia no dia 6 de setembro, às 18h30, contra o Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco. A equipe pernambucana terá três partidas como mandante e outras três fora de casa nesta etapa da competição.
Depois da estreia, o Santa Cruz viaja para enfrentar o Maringá, no dia 12 de setembro, às 19h30. Na terceira rodada, o adversário será o Floresta, no dia 20 de setembro, às 16h, novamente com mando tricolor.
Os jogos da volta começam no dia 26 de setembro, quando o Santa Cruz visita o Floresta, às 17h. Na quinta rodada, marcada para 3 de outubro, o Tricolor recebe o Maringá, também às 17h. A última partida da fase será contra o Botafogo-PB, no dia 10 de outubro, às 17h, em João Pessoa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Confira os jogos do Santa Cruz
- 06/09 – 18h30: Santa Cruz x Botafogo-PB — Arena de Pernambuco
- 12/09 – 19h30: Maringá x Santa Cruz
- 20/09 – 16h: Santa Cruz x Floresta
- 26/09 – 17h: Floresta x Santa Cruz
- 03/10 – 17h: Santa Cruz x Maringá
- 10/10 – 17h: Botafogo-PB x Santa Cruz
Vale o acesso à Série B
O quadrangular é a última etapa da Série C antes da definição dos clubes que vão subir para a segunda divisão nacional. Santa Cruz, Botafogo-PB, Maringá e Floresta formam o grupo e se enfrentam em jogos de ida e volta.
Ao fim das seis rodadas, os dois melhores colocados garantem o acesso à Série B de 2027. Os líderes de cada grupo também avançam para a decisão da Série C.