Santa Cruz tem datas e horários definidos para jogos da segunda fase da Série C

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Tricolor estreia contra o Botafogo-PB e terá seis partidas na segunda fase da série c que vale o acesso à Série B de 2027, confira

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O Santa Cruz já sabe quando vai entrar em campo na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou a tabela detalhada do quadrangular do acesso, que terá seis rodadas e será disputado entre setembro e outubro.

O Tricolor estreia no dia 6 de setembro, às 18h30, contra o Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco. A equipe pernambucana terá três partidas como mandante e outras três fora de casa nesta etapa da competição.

Depois da estreia, o Santa Cruz viaja para enfrentar o Maringá, no dia 12 de setembro, às 19h30. Na terceira rodada, o adversário será o Floresta, no dia 20 de setembro, às 16h, novamente com mando tricolor.

Os jogos da volta começam no dia 26 de setembro, quando o Santa Cruz visita o Floresta, às 17h. Na quinta rodada, marcada para 3 de outubro, o Tricolor recebe o Maringá, também às 17h. A última partida da fase será contra o Botafogo-PB, no dia 10 de outubro, às 17h, em João Pessoa.

Confira os jogos do Santa Cruz

06/09 – 18h30: Santa Cruz x Botafogo-PB — Arena de Pernambuco

12/09 – 19h30: Maringá x Santa Cruz

20/09 – 16h: Santa Cruz x Floresta

26/09 – 17h: Floresta x Santa Cruz

03/10 – 17h: Santa Cruz x Maringá

10/10 – 17h: Botafogo-PB x Santa Cruz

Vale o acesso à Série B

O quadrangular é a última etapa da Série C antes da definição dos clubes que vão subir para a segunda divisão nacional. Santa Cruz, Botafogo-PB, Maringá e Floresta formam o grupo e se enfrentam em jogos de ida e volta.

Ao fim das seis rodadas, os dois melhores colocados garantem o acesso à Série B de 2027. Os líderes de cada grupo também avançam para a decisão da Série C.