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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz e Botafogo-PB podem ter torcida única nos dois jogos da Série C

Ministério Público da Paraíba recomendou a medida após episódios de violência no último confronto entre as equipes; decisão ainda está em análise

Por Maju Siqueira Publicado em 31/08/2026 às 17:56 | Atualizado em 31/08/2026 às 17:57
Imagem de Botafogo-PB x Santa Cruz pela S&eacute;rie C
Imagem de Botafogo-PB x Santa Cruz pela Série C - João Neto/ Botafogo

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Santa Cruz e Botafogo-PB podem disputar os dois confrontos do quadrangular da Série C com torcida única. A recomendação foi feita pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e encaminhada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que ainda precisa definir oficialmente a medida. A expectativa é de que a situação seja definida nesta terça-feira.

Os times se enfrentam duas vezes na segunda fase da competição. O primeiro duelo está marcado para o dia 6 de setembro, às 18h30, na Arena de Pernambuco, com mando do Santa Cruz. O segundo será em 10 de outubro, às 17h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, com mando do Botafogo-PB.

Último confronto entre as equipes

A recomendação do MPPB ocorre após os episódios de violência registrados no último encontro entre as equipes, disputado no dia 8 de agosto, em João Pessoa, pela primeira fase da Série C.

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Na ocasião, torcedores das duas equipes se envolveram em confrontos antes e durante a partida. Mesmo com a proibição da presença de integrantes de algumas torcidas organizadas no entorno do Estádio Almeidão, houve registros de brigas na orla de João Pessoa e nas proximidades do estádio. 

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CBF ainda precisa confirmar

A recomendação do Ministério Público foi encaminhada à CBF pela Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB). A entidade nacional será responsável por definir oficialmente se a medida será adotada nos dois confrontos do quadrangular.

A tendência, segundo as informações divulgadas, é de que os dois jogos sejam realizados com apenas a torcida do clube mandante. Por enquanto, porém, a decisão oficial ainda não foi anunciada.

Os confrontos fazem parte do Grupo A do quadrangular da Série C, que também conta com Maringá e Floresta. Os dois primeiros colocados da chave garantem o acesso à Série B de 2027.

A equipe do Blog do Torcedor procurou o Santa Cruz para saber o posicionamento do clube sobre a possibilidade de adoção de torcida única nos confrontos contra o Botafogo-PB. O clube informou que não irá se pronunciar sobre o assunto neste momento.

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