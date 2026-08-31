Santa Cruz e Botafogo-PB podem ter torcida única nos dois jogos da Série C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ministério Público da Paraíba recomendou a medida após episódios de violência no último confronto entre as equipes; decisão ainda está em análise

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Santa Cruz e Botafogo-PB podem disputar os dois confrontos do quadrangular da Série C com torcida única. A recomendação foi feita pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e encaminhada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que ainda precisa definir oficialmente a medida. A expectativa é de que a situação seja definida nesta terça-feira.

Os times se enfrentam duas vezes na segunda fase da competição. O primeiro duelo está marcado para o dia 6 de setembro, às 18h30, na Arena de Pernambuco, com mando do Santa Cruz. O segundo será em 10 de outubro, às 17h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, com mando do Botafogo-PB.

Último confronto entre as equipes

A recomendação do MPPB ocorre após os episódios de violência registrados no último encontro entre as equipes, disputado no dia 8 de agosto, em João Pessoa, pela primeira fase da Série C.

Na ocasião, torcedores das duas equipes se envolveram em confrontos antes e durante a partida. Mesmo com a proibição da presença de integrantes de algumas torcidas organizadas no entorno do Estádio Almeidão, houve registros de brigas na orla de João Pessoa e nas proximidades do estádio.

CBF ainda precisa confirmar

A recomendação do Ministério Público foi encaminhada à CBF pela Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB). A entidade nacional será responsável por definir oficialmente se a medida será adotada nos dois confrontos do quadrangular.

A tendência, segundo as informações divulgadas, é de que os dois jogos sejam realizados com apenas a torcida do clube mandante. Por enquanto, porém, a decisão oficial ainda não foi anunciada.

Os confrontos fazem parte do Grupo A do quadrangular da Série C, que também conta com Maringá e Floresta. Os dois primeiros colocados da chave garantem o acesso à Série B de 2027.

A equipe do Blog do Torcedor procurou o Santa Cruz para saber o posicionamento do clube sobre a possibilidade de adoção de torcida única nos confrontos contra o Botafogo-PB. O clube informou que não irá se pronunciar sobre o assunto neste momento.