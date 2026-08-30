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Santa Cruz | Notícia

Cristian de Souza exalta vaga do Santa Cruz e prega virada de chave no quadrangular: "Zera tudo"

Técnico avaliou o empate dramático contra o Anápolis, entendeu ansiedade do elenco e projetou estreia na nova fase da Série C diante do Botafogo-PB

Por Davi Saboya Publicado em 30/08/2026 às 14:31 | Atualizado em 30/08/2026 às 14:41
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

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A classificação do Santa Cruz para o Quadrangular Final da Série C veio acompanhada da dose tradicional de drama que marca a história do clube. Após o empate em 1 a 1 contra o Anápolis, no estádio Jonas Duarte, o técnico Cristian de Souza avaliou a atuação da equipe, reconheceu o desgaste emocional da reta final e pregou foco total na nova etapa da competição, que concede o acesso à Série B.

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Ao analisar o desempenho em campo, o comandante destacou o bom momento inicial da equipe pernambucana, mas ressaltou as dificuldades impostas pelos donos da casa. "Com o Santa Cruz nada é fácil, foi sofrido. Fazíamos um jogo próximo do ideal, mas na primeira bola que erramos, eles jogaram em cima do Gonçalo, que é um centroavante muito grande. Depois, conseguimos equilibrar o jogo", explicou o treinador, citando a estratégia do adversário em explorar as jogadas aéreas.

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A tensão tomou conta dos tricolores na etapa complementar, sobretudo após o gol de empate do Anápolis e a necessidade de aguardar o encerramento dos demais confrontos da rodada. Para Cristian de Souza, a oscilação após o tento sofrido é compreensível diante do peso da partida.

"Depois do gol, foi normal a ansiedade. Faz parte do futebol, os jogadores são seres humanos, não tem como evitar", ponderou.

Próximo jogo do Santa Cruz

Com a vaga assegurada, o discurso da comissão técnica agora é de virada de chave e foco no próximo adversário: o Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco. O treinador fez um balanço da competitividade do torneio e reforçou que o momento é de reconstrução estratégica para o quadrangular.

"Foi a primeira fase mais equilibrada da história da Série C. E o campeonato é isso. Agora, zera tudo, temos que planejar a semana e buscar a vitória diante de um adversário difícil, mas vamos jogar na nossa casa. Zera e começa um novo campeonato", finalizou o comandante coral, projetando a estreia ao lado da torcida no Arruda.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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