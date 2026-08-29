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Santa Cruz | Notícia

Resultado do jogo do Anápolis x Santa Cruz hoje (29/08): Veja placar em tempo real

Só a vitória interessa ao Tricolor do Arruda na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado, 29 de agosto de 2026

Por Davi Saboya Publicado em 29/08/2026 às 17:29
Everaldo, atacante do Santa Cruz
Everaldo, atacante do Santa Cruz - Jailton Jr/JC Imagem

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Só a vitória garante o Santa Cruz sem sustos na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Anápolis acontece neste sábado (29), às 17h (de Brasília), no Jonas Duarte.

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A equipe vem de vitória por 2 a 0 contra o Caxias, mas sabe que qualquer tropeço deixará a vaga dependendo de uma matemática indigesta nos outros jogos da rodada.

Veja o resultado do jogo do Anápolis x Santa Cruz hoje (29/08)

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Matéria em atualização

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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