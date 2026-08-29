fechar
Santa Cruz | Notícia

Próximos adversários do Santa Cruz: Veja o caminho após o jogo contra o Anápolis pela Série C

O duelo é válido pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e definirá o futuro das duas equipes na temporada

Por Davi Saboya Publicado em 29/08/2026 às 17:37
Eron, atacante do Santa Cruz
Eron, atacante do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz encara o Anápolis neste sábado (29), às 17h, no estádio Jonas Duarte, pela rodada final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Leia Também

Embalado pelo triunfo por 2 a 0 sobre o Caxias, o Tricolor depende apenas de uma vitória para avançar com tranquilidade.

Empate ou derrota ainda mantêm o time vivo, mas exigirão uma complexa combinação de resultados.

A matéria será atualizada, assim que for finalizada a última rodada da Terceira Divisão.

Confira transmissão de Anápolis x Santa Cruz ao vivo

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Resultado do jogo do Anápolis x Santa Cruz hoje (29/08): Veja placar em tempo real
Série C

Resultado do jogo do Anápolis x Santa Cruz hoje (29/08): Veja placar em tempo real
Última rodada da Série C: veja jogos, onde assistir, classificação e chances de acesso e rebaixamento
SÉRIE C

Última rodada da Série C: veja jogos, onde assistir, classificação e chances de acesso e rebaixamento

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya