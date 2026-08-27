João Pedro é liberado e pode reforçar o Santa Cruz contra o Anápolis

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Meia teve a rescisão com o ABC publicada, retornou ao BID coral e está disponível para reforçar o Santa Cruz na rodada final da Série C

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O Santa Cruz pode ter um reforço à disposição para a última rodada da primeira fase da Série C. João Pedro teve sua rescisão com o ABC publicada e voltou automaticamente ao BID do clube coral, ficando liberado para atuar na sequência da competição.

A regularização encerra o processo necessário para o retorno do meia. João Pedro estava emprestado ao clube potiguar e ainda precisava resolver uma pendência financeira antes de ter sua situação definida.

Agora, a tendência é que o jogador seja incluído na delegação do Santa Cruz para a partida contra o Anápolis, no próximo sábado (29), às 17h, no Estádio Jonas Duarte, em Goiás.

Retorno ao Santa Cruz acontece após passagem pelo ABC

João Pedro não veste a camisa do Santa Cruz desde 2025. Em 2026, o meia iniciou a temporada no Brusque, onde entrou em campo quatro vezes, antes de seguir para o ABC.

No futebol potiguar, teve uma sequência maior. O jogador disputou 28 partidas, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências pelo ABC. Pelo clube potiguar, João Pedro conquistou o acesso à Série C.

Com o fim do vínculo com o clube e o retorno ao BID do Santa Cruz, o meia passa a ser mais uma opção para o elenco coral na reta decisiva da primeira fase da Série C.

Santa Cruz decide futuro na Série C contra o Anápolis

O possível retorno de João Pedro acontece em um momento importante para o Santa Cruz. A equipe chega à rodada final embalada pela vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, no último sábado (22), na Arena de Pernambuco.

Eron marcou o primeiro gol da partida, enquanto Matheus Vinícius definiu o resultado na etapa final, em cobrança de falta.

O triunfo levou o Santa Cruz aos 28 pontos e provocou uma subida de posições na tabela: o time deixou o sétimo lugar e passou a ocupar a quinta colocação, se aproximando da classificação para a próxima fase.