Com baixas no elenco, Santa Cruz aposta na força do coletivo para buscar classificação contra o Anápolis

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Tricolor do Arruda visita a equipe goiana precisando de uma vitória na última rodada para entrar no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro

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O Santa Cruz tem uma verdadeira decisão pela frente na última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Precisando de uma vitória para carimbar o passaporte e garantir sua vaga no G-8, o Tricolor visita o Anápolis no estádio Jonas Duarte, às 17h (de Brasília). Para o confronto, a equipe pernambucana aposta no equilíbrio e na força de sua campanha como visitante para voltar de Goiás com a classificação garantida.

A missão coral, no entanto, terá obstáculos importantes na montagem da escalação. O técnico Cristian de Souza não poderá contar com o volante Pedro Favela, que cumpre suspensão. Além dele, o setor ofensivo perdeu o atacante Vitinho, que está de saída em definitivo para reforçar o Paços Ferreira, clube da Terceira Divisão de Portugal.

Apesar das baixas para a partida decisiva, o comandante tricolor demonstra total confiança nas peças de reposição do elenco e ressaltou que o grupo está preparado para suprir as ausências sem perder a identidade tática.

"Por isso que a gente treina modelo de jogo. Por isso que a gente treina o todo. Oportuniza todo mundo. Justamente para a gente ter sempre alternativas treinadas e não ser pego de surpresa. A gente tem certeza que o nosso coletivo e o nosso modelo de jogo vão sustentar tudo isso e vamos voltar classificados", destacou o treinador.

Preparação do Santa Cruz

Ciente de que o duelo carrega um peso enorme, Cristian de Souza projeta um embate tenso e de muita imposição tática. O comandante ressaltou que a comissão técnica mapeou o rival e promete um Santa Cruz inteligente para explorar os espaços cedidos pelos donos da casa.

"Nós fizemos uma análise do adversário. É um adversário que vai vir para o tudo ou nada. Temos que ser bem equilibrados lá. Mais uma vez temos que fazer valer nossa campanha fora de casa, fazendo jogos muito estratégicos e muito pautados em cima da característica do time que a gente vai enfrentar", finalizou o técnico.