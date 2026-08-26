Eron prega tranquilidade no "jogo do ano" do Santa Cruz contra o Anápolis

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Atacante assumiu a titularidade coral, superou desconfiança e aposta na experiência do elenco para garantir a classificação na Série C

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Com o futuro do Santa Cruz na Série C em jogo, o centroavante Eron sabe que o controle emocional será tão importante quanto a bola na rede diante do Anápolis, no próximo sábado (29), às 17h. Projetando o clima de decisão no Estádio Jonas Duarte, em Goiás, o camisa 9 apontou a frieza do elenco tricolor como o principal trunfo para carimbar a classificação.

"A gente tenta ficar mais tranquilo e não entrar na sintonia da torcida, que é normal essa tensão. Seguimos trabalhando, sabemos que é um jogo decisivo e temos jogadores experientes para conseguir administrar essa pressão na busca pelo nosso objetivo".

A partida dita o futuro do Tricolor na temporada: ocupando a 5ª colocação com 28 pontos, o Cobra Coral precisa apenas de uma vitória na última rodada da primeira fase para garantir sua vaga no Quadrangular Final de forma definitiva, sem depender de nenhuma combinação de resultados.

Para buscar os três pontos longe de casa, a equipe aposta justamente no faro de gol de seu camisa 9, que vive um momento de afirmação. Após superar a concorrência de Tiago Marques no setor ofensivo, Eron assumiu a titularidade e foi coroado com um gol na vitória fundamental sobre o Caxias, na rodada passada.

O jogador reconhece o salto de rendimento desde que desembarcou no Arruda, atribuindo sua ascensão ao recondicionamento físico e à adaptação mental exigida pelas arquibancadas.

"Desde quando eu cheguei, tenho me esforçado e buscando o meu melhor. Não cheguei tão bem fisicamente e consegui melhorar. Psicologicamente, a gente sabe do peso que é vestir a camisa do Santa Cruz e também evoluir nessa questão", explicou.

Confiante no acesso e na classificação tricolor para a etapa mais aguda do campeonato, o atacante deixou uma promessa: "Ainda não estou no meu melhor momento, mas acredito que estarei no meu máximo na próxima fase".