Em alta no Santa Cruz, Eron destaca evolução física e projeta decisão no fim da primeira fase da Série C
Atacante superou má fase física inicial, ganhou a vaga no ataque e destacou preparo psicológico para encarar pressão no jogo decisivo em Goiás
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Em momento de afirmação no ataque do Santa Cruz, o centroavante Eron assumiu a titularidade do setor ofensivo tricolor nos últimos jogos, superando a concorrência com Tiago Marques, que não conseguiu engrenar uma sequência regular. A boa fase do atacante foi coroada com um dos gols na vitória sobre o Caxias, na rodada passada, resultado fundamental para manter a equipe firme na briga pela classificação.
O próprio jogador reconhece o salto de rendimento desde que desembarcou no Arruda, atribuindo o progresso ao trabalho de recondicionamento e ao equilíbrio emocional exigido pela torcida.
"Desde quando eu cheguei, tenho me esforçado e buscando o meu melhor. Não cheguei tão bem fisicamente e consegui melhorar. Psicologicamente, a gente sabe do peso que é vestir a camisa do Santa Cruz e também evoluir nessa questão. Ainda não estou no meu melhor momento, mas acredito que estarei no meu máximo na próxima fase", afirmou o centroavante.
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A guinada na trajetória de Eron no clube coincide com a chegada do técnico Cristian de Souza. O atacante revelou que uma conversa direta com o comandante foi o divisor de águas para que buscasse seu melhor nível e assumisse o comando do ataque tricolor.
"Acho que a partir do professor Cristian consegui melhorar. Assim que ele chegou, conversou comigo, disse que se estivesse em forma, teria a minha chance. Eu coloquei isso na minha cabeça e usei de motivação para conquistar o meu espaço", contou.
O Cobra Coral ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C, com 28 pontos somados. Para carimbar de forma definitiva a vaga no Quadrangular Final sem depender de combinações de resultados, a equipe coral precisa vencer a Anapolina no próximo sábado (29), às 17h, no Estádio Jonas Duarte, em Goiás, pela última rodada da primeira fase.
Anápolis x Santa Cruz
Para o confronto decisivo em solo goiano, a expectativa de pressão é alta, mas o atacante confia na bagagem do elenco para manter a lucidez em campo e garantir o objetivo da temporada.
"A gente tenta ficar mais tranquilo e não entrar na sintonia da torcida, que é normal essa tensão. Seguimos trabalhando, sabemos que é um jogo decisivo e temos jogadores experientes para conseguir administrar essa pressão na busca pelo nosso objetivo", completou Eron.