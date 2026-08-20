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Santa Cruz | Notícia

William Alves convoca torcida do Santa Cruz para duelo com Caxias

Zagueiro pede união na Arena de Pernambuco e destaca importância da vitória em confronto direto que pode encaminhar vaga no quadrangular da Série C

Por Thiago Wagner Publicado em 20/08/2026 às 18:35
Imagem do zagueiro William Alves, do Santa Cruz
Imagem do zagueiro William Alves, do Santa Cruz - Divulgação

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O zagueiro William Alves convocou a torcida do Santa Cruz para o confronto diante do Caxias, neste sábado, na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há três partidas, o Tricolor busca a recuperação em um duelo direto pela classificação à próxima fase.

O Santa Cruz ocupa a sétima colocação, com 25 pontos, enquanto o Caxias aparece em décimo, com 24. Uma vitória mantém o time coral no G-8 e pode deixar a classificação para o quadrangular do acesso próxima de ser confirmada.

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Além da sequência sem vitórias, o Santa Cruz tenta encerrar um momento de dificuldade como mandante. O time perdeu os dois últimos jogos disputados na Arena de Pernambuco.

“O torcedor do Santa Cruz nunca desiste do seu clube e a gente sabe disso. A gente conta com esse apoio deles e, juntos, consegue vencer essa batalha", disse William.

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Para o defensor, o confronto exige união entre arquibancada e elenco para que o Santa Cruz volte a vencer dentro de casa.

“É um confronto direto, uma competição muito equilibrada. Os jogos em casa têm se tornado difíceis para muitas equipes, mas a gente tem trabalhado muito essa semana para corrigir os nossos erros e conseguir a nossa vitória dentro de casa”, afirmou.

A equipe chega para o jogo pressionada pela sequência recente. Depois de permanecer durante boa parte da competição entre os primeiros colocados, o Santa Cruz caiu para a sétima posição, mas segue dependendo apenas dos próprios resultados para avançar.

A partida contra o Caxias ganha peso também pela proximidade entre os clubes na tabela. Apenas um ponto separa as duas equipes antes da rodada.

Para William Alves, a resposta passa pela correção dos erros apresentados nas últimas partidas e pelo apoio da torcida durante os 90 minutos.

“Precisamos dessa vitória, precisamos do apoio do nosso torcedor. É um jogo da gente se unir, elenco e torcida, para que juntos a gente batalhe, consiga nossa vitória e encaminhe a classificação”, completou.

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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