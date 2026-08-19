Técnico do Santa Cruz elogia Thiago Coelho e indica titularidade do goleiro na reta final da Série C
Apesar da derrota do Tricolor do Arruda na rodada passada, Cristian de Souza aprovou a atuação de Thiago Coelho na partida contra o Maranhão
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Mesmo com a amarga derrota por 1 a 0 diante do Maranhão, o técnico Cristian de Souza encontrou motivos para otimismo no setor defensivo do Santa Cruz. Em entrevista coletiva, o comandante tricolor fez questão de destacar o desempenho do goleiro Thiago Coelho, que retornou ao time titular e deu amostras de segurança debaixo das traves.
O treinador indicou que o camisa 1 deve ser mantido no time titular para as rodadas decisivas da Série C do Campeonato Brasileiro, superando a concorrência dos jovens Gabriel Souza e Rokenedy.
A escalação de Thiago já vinha sendo desenhada nos bastidores do Arruda como parte do planejamento da comissão técnica. Avaliando o comportamento do atleta durante os 90 minutos, Cristian aprovou o teste e ressaltou a frieza do arqueiro em momentos em que a equipe ficou exposta aos avanços do adversário.
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"A volta do Thiago era algo que a gente já estava planejando. Eu acredito que fez um bom jogo. Foi seguro e exigido em alguns contra-ataques", pontuou o comandante tricolor.
Para além da atuação técnica contra o time maranhense, o fator bagagem pesou decisivamente na escolha do treinador. Em uma fase de afunilamento do campeonato, onde a margem para erro é mínima, Cristian apontou a rodagem do goleiro no cenário nacional como o grande diferencial em relação às outras alternativas do elenco.
"É o cara mais experiente e que tem mais jogos de Série C de todos eles. Acredito que é o goleiro que foi contratado para jogar", argumentou.
A definição na meta coral faz parte de um movimento maior de consolidação da equipe titular para a reta final do torneio. O treinador reforçou que o momento exige sequência e encaixe com as recentes contratações para buscar a vaga de classificação.
"Vamos manter uma ideia nos últimos jogos. Já estamos perto do nosso onze ideal e iremos entrosar o pessoal que chegou", concluiu Cristian de Souza, projetando a reta decisiva da competição.
Próximo jogo do Santa Cruz
O próximo jogo do Santa Cruz acontece neste sábado (22). O Tricolor enfrenta o Caxias, às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Para conquistar a classificação, o Tricolor só depende de si, já que está no G-8, na 7ª colocação, com 37 pontos.