Santa Cruz vende mais de 6 mil ingressos antecipados para a decisão contra o Caxias pela Série C
Apesar da derrota para o Maranhão, o Tricolor chegou na penúltima rodada da 1ª fase dependendo apenas de si para chegar no Quadrangular Final
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Por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (19), o Santa Cruz informou que comercializou mais de 6 mil ingressos antecipados para a decisão contra o Caxias. A partida acontece no próximo sábado (22), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.
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Sétimo colocado com 25 pontos, o Tricolor do Arruda precisa somar pontos para se manter firme no G-8 e garantir sua vaga no Quadrangular Final. O Caxias é um confronto direto, já que o clube gaúcho ocupa a 10ª colocação com 24 pontos.
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A responsabilidade da partida é encarada com seriedade pelo elenco, como destacou o zagueiro William Alves ao projetar o embate.
"Jogo muito difícil, mas estamos jogando em casa e precisamos da vitória, do apoio do nosso torcedor. É jogo para ficar unido, batalhar, conseguir a vitória e encaminhar a classificação", afirmou o defensor, ressaltando o clima de final que toma conta do vestiário.
Diante de uma tabela apertada, a igualdade de forças entre os clubes tem exigido esforço máximo a cada rodada. O momento do campeonato não permite descuidos, especialmente ao atuar como mandante nesta reta final.
"É um confronto direto, competição equilibrada. Os jogos em casa estão difíceis para as equipes, mas precisamos lutar em campo para conseguir a vitória", avaliou o jogador, reconhecendo os desafios das partidas sob seus domínios. Na última rodada, o Santa Cruz perdeu por 1x0 em casa para o Maranhão.
Torcida do Santa Cruz
Para superar o adversário gaúcho e assegurar os três pontos, o fator arquibancada é visto como peça-chave no planejamento do clube. William Alves fez questão de convocar a torcida tricolor para encher a Arena e empurrar o time do início ao fim.
"A torcida é fundamental para o nosso rendimento. Precisamos do apoio dos tricolores para juntos conseguirmos vencer essa batalha", concluiu o zagueiro.