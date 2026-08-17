Santa Cruz encerra rodada no G-8 da Série C e só depende de si para conquistar classificação
A derrota em casa para o Maranhão não atrapalhou tanto os planos do clube coral que chega na penúltima rodada da 1ª fase na zona de classificação
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Apesar da derrota em casa para o Maranhão, o Santa Cruz não deixou o G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro e só depende de si para garantir uma vaga no Quadrangular Final. A antepenúltima rodada da primeira fase foi encerrada, nesta segunda-feira (17), com Ferroviária 4x0 Paysandu e Guarani 2x2 Ypiranga-RS. Assim, o Tricolor do Arruda ficou na 7ª posição com 25 pontos, a mesma pontuação do Ypiranga, que fecha a zona de classificação na 8ª colocação.
Amazonas, Caxias, Maringá, Floresta, Maranhão e Figueirense logo atrás, na cola, com 24 pontos, ou seja, um a menos que Santa Cruz e Ypiranga-RS. Em relação ao topo da classificação, a diferença também é curta: o Brusque lidera com 30 pontos.
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Para avançar de fase e não depender de nenhum outro resultado na Série C, a Cobra Coral precisa vencer os dois últimos jogos: Caxias (C) e Anápolis (F), respectivamente.
O próximo jogo acontece neste sábado (22), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. O último está marcada para o dia 29 de agosto, às 17h, no estádio Jonas Duarte.
"Quando eu cheguei aqui a gente estava longe desse grupo de classificação. Ainda temos seis pontos para disputar e dependemos só do nosso rendimento para classificar. A gente acredita e entende que pode chegar na nossa classificação", afirmou o técnico coral Cristian de Souza.
Adversário do Santa Cruz
Próximo adversário do Santa Cruz, o Caxias demitiu o técnico Marcelo Cabo, ex-treinador tricolor, após a última rodada. Por outro lado, o time gaúcho ainda conta com o atacante Quirino, que deixou o Arruda após entrar na Justiça por causa dos salários atrasados e conseguiu a rescisão indireta do contrato.