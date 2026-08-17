O que o Santa Cruz precisa para se classificar na Série C? Veja as chances da Cobra Coral
Santa perdeu para o Maranhão e terá Caxias pela frente na próxima rodada; veja as probabilidades e a situação dos concorrentes; saiba mais
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O Santa Cruz entra nas duas últimas rodadas da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro em situação de atenção na briga pela classificação. A equipe coral perdeu por 1 a 0 para o Maranhão no último sábado (15), na Arena de Pernambuco, e permaneceu com 25 pontos na sexta colocação.
Os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase da Série C. Por isso, apesar da derrota, o Santa Cruz ainda está dentro da faixa de classificação. O próximo compromisso será contra o Caxias, no sábado (22), às 19h30, novamente na Arena de Pernambuco.
O que o Santa Cruz precisa para se classificar?
Com duas rodadas restantes, o Santa Cruz precisa somar pontos para aumentar suas chances de terminar entre os oito primeiros. Uma vitória contra o Caxias, concorrente direto, pode encaminhar bastante a classificação.
De acordo com o Chance de Gol, o Santa Cruz tem atualmente 57,2% de probabilidade de classificação. O mesmo levantamento aponta que chegar aos 28 pontos garante aproximadamente 70% de probabilidade de avanço.
O Santa Cruz tem 25 pontos e ainda pode chegar a 31 caso vença seus dois últimos compromissos. O primeiro deles será justamente contra o Caxias, que também soma 24 pontos e está na disputa direta por uma vaga.
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Santa Cruz perdeu para o Maranhão
O Santa Cruz teve uma atuação abaixo do esperado e perdeu por 1 a 0 para o Maranhão, no último sábado (15), na Arena de Pernambuco. Felipe Cruz marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo.
A equipe coral não conseguiu reagir depois de sofrer o gol e acabou deixando escapar a oportunidade de abrir vantagem na reta final da primeira fase.
Agora, o duelo contra o Caxias ganha peso ainda maior na luta pela classificação. O confronto será novamente na Arena de Pernambuco, no sábado (22), às 19h30.
Quem são os principais concorrentes do Santa Cruz?
A briga pelas oito vagas está bastante equilibrada. Além do Santa Cruz, várias equipes estão separadas por poucos pontos na parte intermediária da tabela.
O Ypiranga-RS tem 24 pontos, enquanto Amazonas, Caxias, Ferroviária, Maringá, Floresta, Maranhão e Figueirense também estão com 24. O resultado de cada confronto das rodadas finais pode alterar significativamente a composição do G-8.
O Caxias é um dos concorrentes mais próximos do Santa e será justamente o próximo adversário coral. A equipe gaúcha perdeu por 2 a 1 para o Figueirense na 17ª rodada e permaneceu com 24 pontos.
Chances de classificação da Série C
Segundo as projeções do Chance de Gol, o Santa Cruz aparece com 57,2% de probabilidade de avançar à segunda fase.
Brusque e Internacional-SP estão praticamente garantidos, enquanto Botafogo-PB, Guarani e Paysandu também apresentam probabilidades elevadas.
- Brusque: 100,0%
- Internacional-SP: 97,6%
- Guarani: 94,3%
- Botafogo-PB: 93,4%
- Paysandu: 87,4%
- Ferroviária: 70,6%
- Santa Cruz: 57,2%
- Ypiranga-RS: 49,5%
- Caxias: 28,5%
- Amazonas: 27,8%
- Maringá: 25,6%
- Floresta: 21,9%
- Figueirense: 20,2%
- Maranhão: 16,5%
- Ituano: 8,7%
- Volta Redonda: 0,9%
- Barra-SC: 0,0%
- Itabaiana: 0,0%
- Anápolis: 0,0%
- Confiança: 0,0%
Fonte: Chance de Gol.
Tabela de classificação da Série C
- 1º — Brusque: 30 pontos | 17 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 5 derrotas
- 2º — Inter de Limeira: 28 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 4 empates | 5 derrotas
- 3º — Botafogo-PB: 27 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 3 empates | 6 derrotas
- 4º — Paysandu: 26 pontos | 16 jogos | 8 vitórias | 2 empates | 6 derrotas
- 5º — Guarani: 26 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 5 empates | 4 derrotas
- 6º — Santa Cruz: 25 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 6 derrotas
- 7º — Ypiranga-RS: 24 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 6 derrotas
- 8º — Amazonas: 24 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 7 derrotas
- 9º — Caxias: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 10º — Ferroviária: 24 pontos | 16 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 4 derrotas
- 11º — Maringá: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 12º — Floresta: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 13º — Maranhão: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 14º — Figueirense: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 15º — Ituano: 22 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
- 16º — Volta Redonda: 21 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 8 derrotas
- 17º — Barra-SC: 18 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 6 empates | 7 derrotas
- 18º — Itabaiana: 17 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 5 empates | 8 derrotas
- 19º — Anápolis: 15 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 10 derrotas
- 20º — Confiança: 13 pontos | 17 jogos | 3 vitórias | 4 empates | 10 derrotas
Resultados da 17ª rodada da Série C
- Volta Redonda 1 x 0 Ituano
- Amazonas 0 x 0 Botafogo-PB
- Brusque 3 x 2 Inter de Limeira
- Santa Cruz 0 x 1 Maranhão
- Floresta 1 x 0 Anápolis
- Caxias 1 x 2 Figueirense
- Confiança 1 x 1 Maringá
- Barra-SC 1 x 0 Itabaiana
- Ferroviária x Paysandu — 17/08, às 20h
- Guarani x Ypiranga-RS — 17/08, às 20h