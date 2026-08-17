O que o Santa Cruz precisa para se classificar na Série C? Veja as chances da Cobra Coral

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Santa perdeu para o Maranhão e terá Caxias pela frente na próxima rodada; veja as probabilidades e a situação dos concorrentes; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz entra nas duas últimas rodadas da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro em situação de atenção na briga pela classificação. A equipe coral perdeu por 1 a 0 para o Maranhão no último sábado (15), na Arena de Pernambuco, e permaneceu com 25 pontos na sexta colocação.

Os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase da Série C. Por isso, apesar da derrota, o Santa Cruz ainda está dentro da faixa de classificação. O próximo compromisso será contra o Caxias, no sábado (22), às 19h30, novamente na Arena de Pernambuco.

O que o Santa Cruz precisa para se classificar?

Com duas rodadas restantes, o Santa Cruz precisa somar pontos para aumentar suas chances de terminar entre os oito primeiros. Uma vitória contra o Caxias, concorrente direto, pode encaminhar bastante a classificação.

De acordo com o Chance de Gol, o Santa Cruz tem atualmente 57,2% de probabilidade de classificação. O mesmo levantamento aponta que chegar aos 28 pontos garante aproximadamente 70% de probabilidade de avanço.

O Santa Cruz tem 25 pontos e ainda pode chegar a 31 caso vença seus dois últimos compromissos. O primeiro deles será justamente contra o Caxias, que também soma 24 pontos e está na disputa direta por uma vaga.

Santa Cruz perdeu para o Maranhão

O Santa Cruz teve uma atuação abaixo do esperado e perdeu por 1 a 0 para o Maranhão, no último sábado (15), na Arena de Pernambuco. Felipe Cruz marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo.

A equipe coral não conseguiu reagir depois de sofrer o gol e acabou deixando escapar a oportunidade de abrir vantagem na reta final da primeira fase.

Agora, o duelo contra o Caxias ganha peso ainda maior na luta pela classificação. O confronto será novamente na Arena de Pernambuco, no sábado (22), às 19h30.

Quem são os principais concorrentes do Santa Cruz?

A briga pelas oito vagas está bastante equilibrada. Além do Santa Cruz, várias equipes estão separadas por poucos pontos na parte intermediária da tabela.

O Ypiranga-RS tem 24 pontos, enquanto Amazonas, Caxias, Ferroviária, Maringá, Floresta, Maranhão e Figueirense também estão com 24. O resultado de cada confronto das rodadas finais pode alterar significativamente a composição do G-8.

O Caxias é um dos concorrentes mais próximos do Santa e será justamente o próximo adversário coral. A equipe gaúcha perdeu por 2 a 1 para o Figueirense na 17ª rodada e permaneceu com 24 pontos.

Santa Cruz 1x0 Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Chances de classificação da Série C

Segundo as projeções do Chance de Gol, o Santa Cruz aparece com 57,2% de probabilidade de avançar à segunda fase.

Brusque e Internacional-SP estão praticamente garantidos, enquanto Botafogo-PB, Guarani e Paysandu também apresentam probabilidades elevadas.

Brusque: 100,0%

100,0% Internacional-SP: 97,6%

97,6% Guarani: 94,3%

94,3% Botafogo-PB: 93,4%

93,4% Paysandu: 87,4%

87,4% Ferroviária: 70,6%

70,6% Santa Cruz: 57,2%

57,2% Ypiranga-RS: 49,5%

49,5% Caxias: 28,5%

28,5% Amazonas: 27,8%

27,8% Maringá: 25,6%

25,6% Floresta: 21,9%

21,9% Figueirense: 20,2%

20,2% Maranhão: 16,5%

16,5% Ituano: 8,7%

8,7% Volta Redonda: 0,9%

0,9% Barra-SC: 0,0%

0,0% Itabaiana: 0,0%

0,0% Anápolis: 0,0%

0,0% Confiança: 0,0%

Fonte: Chance de Gol.

Tabela de classificação da Série C

1º — Brusque: 30 pontos | 17 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 5 derrotas

2º — Inter de Limeira: 28 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 4 empates | 5 derrotas

3º — Botafogo-PB: 27 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 3 empates | 6 derrotas

4º — Paysandu: 26 pontos | 16 jogos | 8 vitórias | 2 empates | 6 derrotas

5º — Guarani: 26 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 5 empates | 4 derrotas

6º — Santa Cruz: 25 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 6 derrotas

7º — Ypiranga-RS: 24 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 6 derrotas

8º — Amazonas: 24 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 7 derrotas

9º — Caxias: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas

24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas 10º — Ferroviária: 24 pontos | 16 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 4 derrotas

24 pontos | 16 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 4 derrotas 11º — Maringá: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas

24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas 12º — Floresta: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas

24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas 13º — Maranhão: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas

24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas 14º — Figueirense: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas

24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas 15º — Ituano: 22 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 4 empates | 7 derrotas

22 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 4 empates | 7 derrotas 16º — Volta Redonda: 21 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 8 derrotas

21 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 8 derrotas 17º — Barra-SC: 18 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 6 empates | 7 derrotas

18 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 6 empates | 7 derrotas 18º — Itabaiana: 17 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 5 empates | 8 derrotas

17 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 5 empates | 8 derrotas 19º — Anápolis: 15 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 10 derrotas

15 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 10 derrotas 20º — Confiança: 13 pontos | 17 jogos | 3 vitórias | 4 empates | 10 derrotas

Resultados da 17ª rodada da Série C