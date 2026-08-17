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O que o Santa Cruz precisa para se classificar na Série C? Veja as chances da Cobra Coral

Santa perdeu para o Maranhão e terá Caxias pela frente na próxima rodada; veja as probabilidades e a situação dos concorrentes; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 17/08/2026 às 12:12
Santa Cruz 1x0 Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
Santa Cruz 1x0 Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Santa Cruz entra nas duas últimas rodadas da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro em situação de atenção na briga pela classificação. A equipe coral perdeu por 1 a 0 para o Maranhão no último sábado (15), na Arena de Pernambuco, e permaneceu com 25 pontos na sexta colocação.

Os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase da Série C. Por isso, apesar da derrota, o Santa Cruz ainda está dentro da faixa de classificação. O próximo compromisso será contra o Caxias, no sábado (22), às 19h30, novamente na Arena de Pernambuco.

O que o Santa Cruz precisa para se classificar?

Com duas rodadas restantes, o Santa Cruz precisa somar pontos para aumentar suas chances de terminar entre os oito primeiros. Uma vitória contra o Caxias, concorrente direto, pode encaminhar bastante a classificação.

De acordo com o Chance de Gol, o Santa Cruz tem atualmente 57,2% de probabilidade de classificação. O mesmo levantamento aponta que chegar aos 28 pontos garante aproximadamente 70% de probabilidade de avanço.

O Santa Cruz tem 25 pontos e ainda pode chegar a 31 caso vença seus dois últimos compromissos. O primeiro deles será justamente contra o Caxias, que também soma 24 pontos e está na disputa direta por uma vaga.

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Santa Cruz perdeu para o Maranhão

O Santa Cruz teve uma atuação abaixo do esperado e perdeu por 1 a 0 para o Maranhão, no último sábado (15), na Arena de Pernambuco. Felipe Cruz marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo.

A equipe coral não conseguiu reagir depois de sofrer o gol e acabou deixando escapar a oportunidade de abrir vantagem na reta final da primeira fase.

Agora, o duelo contra o Caxias ganha peso ainda maior na luta pela classificação. O confronto será novamente na Arena de Pernambuco, no sábado (22), às 19h30.

Quem são os principais concorrentes do Santa Cruz?

A briga pelas oito vagas está bastante equilibrada. Além do Santa Cruz, várias equipes estão separadas por poucos pontos na parte intermediária da tabela.

O Ypiranga-RS tem 24 pontos, enquanto Amazonas, Caxias, Ferroviária, Maringá, Floresta, Maranhão e Figueirense também estão com 24. O resultado de cada confronto das rodadas finais pode alterar significativamente a composição do G-8.

O Caxias é um dos concorrentes mais próximos do Santa e será justamente o próximo adversário coral. A equipe gaúcha perdeu por 2 a 1 para o Figueirense na 17ª rodada e permaneceu com 24 pontos.

JAILTON JR./JC IMAGEM
Santa Cruz 1x0 Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Chances de classificação da Série C

Segundo as projeções do Chance de Gol, o Santa Cruz aparece com 57,2% de probabilidade de avançar à segunda fase.

Brusque e Internacional-SP estão praticamente garantidos, enquanto Botafogo-PB, Guarani e Paysandu também apresentam probabilidades elevadas.

  • Brusque: 100,0%
  • Internacional-SP: 97,6%
  • Guarani: 94,3%
  • Botafogo-PB: 93,4%
  • Paysandu: 87,4%
  • Ferroviária: 70,6%
  • Santa Cruz: 57,2%
  • Ypiranga-RS: 49,5%
  • Caxias: 28,5%
  • Amazonas: 27,8%
  • Maringá: 25,6%
  • Floresta: 21,9%
  • Figueirense: 20,2%
  • Maranhão: 16,5%
  • Ituano: 8,7%
  • Volta Redonda: 0,9%
  • Barra-SC: 0,0%
  • Itabaiana: 0,0%
  • Anápolis: 0,0%
  • Confiança: 0,0%

Fonte: Chance de Gol.

Tabela de classificação da Série C

  • 1º — Brusque: 30 pontos | 17 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 5 derrotas
  • 2º — Inter de Limeira: 28 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 4 empates | 5 derrotas
  • 3º — Botafogo-PB: 27 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 3 empates | 6 derrotas
  • 4º — Paysandu: 26 pontos | 16 jogos | 8 vitórias | 2 empates | 6 derrotas
  • 5º — Guarani: 26 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 5 empates | 4 derrotas
  • 6º — Santa Cruz: 25 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 6 derrotas
  • 7º — Ypiranga-RS: 24 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 6 derrotas
  • 8º — Amazonas: 24 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 7 derrotas
  • 9º — Caxias: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
  • 10º — Ferroviária: 24 pontos | 16 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 4 derrotas
  • 11º — Maringá: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
  • 12º — Floresta: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
  • 13º — Maranhão: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
  • 14º — Figueirense: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
  • 15º — Ituano: 22 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
  • 16º — Volta Redonda: 21 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 8 derrotas
  • 17º — Barra-SC: 18 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 6 empates | 7 derrotas
  • 18º — Itabaiana: 17 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 5 empates | 8 derrotas
  • 19º — Anápolis: 15 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 10 derrotas
  • 20º — Confiança: 13 pontos | 17 jogos | 3 vitórias | 4 empates | 10 derrotas

Resultados da 17ª rodada da Série C

  • Volta Redonda 1 x 0 Ituano
  • Amazonas 0 x 0 Botafogo-PB
  • Brusque 3 x 2 Inter de Limeira
  • Santa Cruz 0 x 1 Maranhão
  • Floresta 1 x 0 Anápolis
  • Caxias 1 x 2 Figueirense
  • Confiança 1 x 1 Maringá
  • Barra-SC 1 x 0 Itabaiana
  • Ferroviária x Paysandu — 17/08, às 20h
  • Guarani x Ypiranga-RS — 17/08, às 20h

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.