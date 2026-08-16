Cristian de Souza lamenta novo tropeço do Santa Cruz como mandante na Série C e avalia estreia de reforços

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A última vitória do Santa Cruz como mandante aconteceu no dia 4 de julho sobre o Ituano. Depois, perdeu para Figueirense e Maranhão

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A reta final da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro reservou mais um capítulo de tensão para o torcedor do Santa Cruz. Após a derrota em casa diante do Maranhão no último sábado, em duelo válido pela antepenúltima rodada da primeira fase, o técnico Cristian de Souza não escondeu a frustração com o fraco desempenho da equipe atuando diante de sua torcida.

Apesar do tropeço no momento decisivo da competição, o treinador pregou serenidade, ressaltando que a definição dos classificados para o mata-mata se arrastará até os últimos instantes.

"Temos que manter o equilíbrio. Quando eu cheguei, falei que os classificados irão chegar nas últimas rodadas e não está sendo diferente. A minha chateação é que mais uma vez não passamos no teste de jogar ao lado do nosso torcedor e conquistar o resultado, transformar esse ambiente em pontos", desabafou o comandante tricolor, evidenciando o incômodo com a falta de aproveitamento no Recife.

O fraco rendimento como mandante tem sido o principal obstáculo na campanha coral rumo à classificação. Para Cristian de Souza, a ansiedade em corresponder às expectativas das arquibancadas acabou pesando negativamente no comportamento tático e emocional dos atletas dentro de campo, resultando em erros cruciais durante as partidas.

"É o que a gente tem falado dentro do nosso trabalho. Precisamos colocar em prática o fator casa. É visível que os jogadores estão incomodados com isso, então, as tomadas de decisões atrapalham durante o jogo. Fazer o resultado em casa é uma realidade do nosso futebol", analisou o treinador, cobrando uma postura mais firme do elenco na reta final.

Em meio às críticas pelo resultado negativo, a partida também serviu para dar rodagem e analisar o encaixe os reforços. Cristian aproveitou a oportunidade para comentar as impressões sobre a estreia do atacante Cassiano e ressaltar as chegadas do volante Arilson e também do centroavante Alex Sandro, atletas contratados para encorpar o grupo no momento decisivo.

"Gostei da entrada do Cassiano. Possui uma característica diferente. Alex Sandro precisa de mais tempo de condicionamento. Arilson possui um estilo diferente, vai nos ajudar muito", concluiu o treinador, que agora corre contra o tempo para ajustar a equipe visando as rodadas derradeiras da primeira fase.

Tabela do Santa Cruz

O próximo jogo do Santa Cruz aconteceu no sábado (22). O Tricolor do Arruda recebe o Caxias, às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Depois, encerra a primeira fase contra o Anápolis, às 17h, em Goiás, no dia 29 de agosto.