fechar
Santa Cruz | Notícia

Resultado do jogo do Santa Cruz x Maranhão hoje (15/08): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela antepenúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e acontece neste sábado, 15/08, na Arena de Pernambuco

Por Davi Saboya Publicado em 15/08/2026 às 20:44
Arena de Pernambuco em dia de jogo do Santa Cruz nesta temporada
Arena de Pernambuco em dia de jogo do Santa Cruz nesta temporada - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Santa Cruz x Maranhão se enfrentam neste sábado (15). O duelo, que acontece na Arena de Pernambuco, é válido pela antepenúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Leia Também

No primeiro tempo, o atacante Felipe Cruz abriu o placar para o time visitante. Assim, foi para o intervalo com a vantagem.

Veja o resultado do jogo do Santa Cruz x Maranhão hoje (15/08)

Matéria em atualização

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Jogador do Santa Cruz registra Boletim de Ocorrência contra executivo de futebol após desentendimento
Arruda

Jogador do Santa Cruz registra Boletim de Ocorrência contra executivo de futebol após desentendimento
Santa Cruz x Maranhão ao vivo (15/08): onde assistir, horário e escalações
Série C

Santa Cruz x Maranhão ao vivo (15/08): onde assistir, horário e escalações

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya