Santa Cruz x Maranhão ao vivo (15/08): onde assistir, horário e escalações

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Duelo marca a antepenúltima rodada da 1ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro e o Tricolor precisa da vitória para encaminhar a classificação

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Só a vitória interessa ao Santa Cruz no jogo contra o Maranhão, neste sábado (15), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Com expectativa de mais de 20 mil torcedores, o duelo é válido pela 17ª rodada, a antepenúltima da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, o Tricolor empatou por 2x2 com o Botafogo-PB.

As duas próximas rodadas são fundamentais para o Tricolor do Arruda garantir a classificação para o Quadrangular Final. Isso porque joga de novo em casa contra o Caxias, no outro sábado, após enfrentar o Maranhão. E, por fim, fecha a primeira fase fora de casa contra o Anápolis, que luta contra o rebaixamento.

Na classificação, o Santa Cruz ocupa a 6ª colocação com 25 pontos, apenas um de diferença para a Ferroviária, que é o primeiro clube fora da zona de classificação, na 9ª posição. Em contrapartida, possui apenas três de diferença para a líder Inter de Limeira.

Cobra Coral

O técnico Cristian de Souza deve realizar pelo menos uma mudança na escalação. Após cumprir suspensão no empate com o Botafogo-PB, o zagueiro William Alves retorna para a zaga coral. Assim, Eurico volta para a lateral direita. Do lado esquerdo, o zagueiro Matheus Vinícius deve seguir improvisado no setor.

No ataque, existe a possibilidade de mudança. Com Tiago Marques em baixa, Eron pode ganhar a titularidade, principalmente porque jogou bem e marcou um dos gols contra o Belo na rodada passada. Cristian de Souza, por sinal, sinalizou que não deve mexer tanto no time titular a partir do jogo deste sábado.

"Agora a gente inicia uma nova fase no campeonato. Ser o mais pontual possível e repetir muitas coisas. É a hora e a gente está muito próximo de achar os nossos melhores 11. A gente da comissão também está conhecendo melhor os jogadores. A gente se aproxima de ter os nossos 11 mais claramente para as próximas partidas", afirmou o treinador coral.

No banco de reservas, Cristian de Souza terá três novas opções. Recém-contratados, o volante Arilson e os atacantes Cassiano e Alex Sandro já serão relacionados para o jogo contra o Maranhão.

Adversário

O Maranhão chega para o jogo ainda sonhando com uma vaga na zona de classificação. Com 21 pontos, na 14ª colocação, o time possui três de diferença para o Caxias, que abre o G-8 na 8ª colocação.

Em campo, a novidade deve ser o retorno do atacante Emerson Vagalume. O restante da equipe principal deve ser a mesma utilizado pelo técnico Jerson Testoni nos últimos jogos.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).

Ficha do jogo - Santa Cruz x Maranhão

Santa Cruz

Gabriel Souza; Eurico, William Alves, Edson Miranda e Matheus Vinicius; Silva, Pedro Favela e Everaldo, Ronald, Vitinho e Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Maranhão

Jean; Peu, Lucão, Tibúrcio e André Radija; Vander, Rosivan e Jorge; Will, Pimentinha, Vagalume e Erverson. Técnico: Jerson Testoni.