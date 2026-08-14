Jogador do Santa Cruz registra Boletim de Ocorrência contra executivo de futebol após desentendimento

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Atleta de 21 anos alegou ter sido impedido de treinar após discussão. Dirigente negou possível agressão e acusou o jogador de forçar rescisão

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O ambiente nos bastidores do Santa Cruz ganhou contornos policiais nesta sexta-feira (14). O lateral-esquerdo Matheus Castilho, de 21 anos, formalizou um Boletim de Ocorrência (BO), acusando o executivo de futebol do clube, Alex Brasil, de hostilização e de tê-lo impedido de integrar os treinamentos com o restante do elenco.

O desentendimento aconteceu pela manhã, quando ambos se envolveram em uma ríspida discussão no clube. Conforme o relato do atleta, o episódio por pouco não culminou em agressão física, cenário evitado graças à intervenção rápida de testemunhas que estavam no local.

O executivo de futebol Alex Brasil negou categoricamente qualquer ato de violência ou investida física contra o jogador. O dirigente sustentou que o comportamento de Castilho visa forçar uma rescisão contratual antecipada e garantiu que acionará o jogador na Justiça, destacando que dispõe de imagens do circuito interno para comprovar sua versão dos fatos.

Paralelamente, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, comunicou que ainda não teve acesso a notificações formais ou à cópia do boletim de ocorrência. O mandatário lembrou ainda que o vínculo do jovem lateral está em fase final.

Sem acordo para uma extensão contratual até o momento, Matheus Castilho disputou apenas torneios de base e a Copa São Paulo de Futebol Júnior na atual temporada, sem acumular minutos pela equipe principal.