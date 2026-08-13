Cassiano avisa que está pronto para estrear pelo Santa Cruz e exalta força do elenco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atacante minimizou preferência por posição, garantiu estar bem fisicamente após rotina individual e projetou briga sadia por vaga no time

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Apresentado oficialmente como o novo reforço do Santa Cruz, o atacante Cassiano chegou ao Arruda colocando a disposição coletiva à frente das suas preferências individuais. Nas primeiras palavras como atleta coral, o jogador colocou-se à disposição para atuar em qualquer setor do campo de ataque e destacou o empenho em estar pronto para estrear no jogo contra o Maranhão.

Consciente da concorrência e das necessidades da equipe, Cassiano enfatizou que o mais importante é atender às demandas táticas do treinador.

"Acho que nesse momento no ataque a minha preferência não deve ser levada em conta. Se precisar de mim do lado esquerdo, do lado direito, como falso nove, o que o professor escolher, vou procurar entrar em campo e fazer bem feito", afirmou o atacante.

O novo reforço tricolor também comentou sobre a disputa por espaço entre os titulares e exaltou a qualidade e a competitividade do elenco. Ele irá brigar por uma vaga na equipe principal com Vitinho, Ronald, Renato e Jhoninha.

"Iniciar jogando ou não é opção do treinador. É bom ter um grupo cheio, sai um entra o outro, o grupo mantém um nível alto. Todos os jogadores se dedicam bastante no dia a dia. O mais importante é corresponder em campo e ajudar o Santa Cruz na conquista dos objetivos", pontuou.

Estreia pelo Santa Cruz

Apesar de vir de um curto período sem atuar pelo seu ex-clube, o América-RN, Cassiano garantiu estar em boas condições físicas para estrear assim que acionado. O atleta revelou ter feito um trabalho individualizado nos últimos dias para manter a forma física.

"Estou pronto, mesmo estando fora do América-RN nas últimas duas semanas. O que o professor precisar estarei apto e dando conta do recado. Procurei por conta própria manter o condicionamento físico", concluiu.

Vindo de um empate por 2 a 2 com o Botafogo-PB fora de casa, o Santa Cruz foca na partida contra o Maranhão, no próximo sábado (15), às 19h30, na Arena de Pernambuco. Em quinto lugar com 25 pontos, a equipe tricolor busca a vitória na 17ª rodada para encaminhar a classificação ao quadrangular final do acesso à Série B.