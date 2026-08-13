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Santa Cruz | Notícia

Cassiano avisa que está pronto para estrear pelo Santa Cruz e exalta força do elenco

Atacante minimizou preferência por posição, garantiu estar bem fisicamente após rotina individual e projetou briga sadia por vaga no time

Por Davi Saboya Publicado em 13/08/2026 às 5:11
Cassiano, novo atacante do Santa Cruz, em entrevista coletiva
Cassiano, novo atacante do Santa Cruz, em entrevista coletiva - Evelyn Victoria/SCFC

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Apresentado oficialmente como o novo reforço do Santa Cruz, o atacante Cassiano chegou ao Arruda colocando a disposição coletiva à frente das suas preferências individuais. Nas primeiras palavras como atleta coral, o jogador colocou-se à disposição para atuar em qualquer setor do campo de ataque e destacou o empenho em estar pronto para estrear no jogo contra o Maranhão.

Consciente da concorrência e das necessidades da equipe, Cassiano enfatizou que o mais importante é atender às demandas táticas do treinador.

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"Acho que nesse momento no ataque a minha preferência não deve ser levada em conta. Se precisar de mim do lado esquerdo, do lado direito, como falso nove, o que o professor escolher, vou procurar entrar em campo e fazer bem feito", afirmou o atacante.

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O novo reforço tricolor também comentou sobre a disputa por espaço entre os titulares e exaltou a qualidade e a competitividade do elenco. Ele irá brigar por uma vaga na equipe principal com Vitinho, Ronald, Renato e Jhoninha.

"Iniciar jogando ou não é opção do treinador. É bom ter um grupo cheio, sai um entra o outro, o grupo mantém um nível alto. Todos os jogadores se dedicam bastante no dia a dia. O mais importante é corresponder em campo e ajudar o Santa Cruz na conquista dos objetivos", pontuou.

Estreia pelo Santa Cruz

Apesar de vir de um curto período sem atuar pelo seu ex-clube, o América-RN, Cassiano garantiu estar em boas condições físicas para estrear assim que acionado. O atleta revelou ter feito um trabalho individualizado nos últimos dias para manter a forma física.

"Estou pronto, mesmo estando fora do América-RN nas últimas duas semanas. O que o professor precisar estarei apto e dando conta do recado. Procurei por conta própria manter o condicionamento físico", concluiu.

Vindo de um empate por 2 a 2 com o Botafogo-PB fora de casa, o Santa Cruz foca na partida contra o Maranhão, no próximo sábado (15), às 19h30, na Arena de Pernambuco. Em quinto lugar com 25 pontos, a equipe tricolor busca a vitória na 17ª rodada para encaminhar a classificação ao quadrangular final do acesso à Série B.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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