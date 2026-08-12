Santa Cruz anuncia a contratação do atacante Alex Sandro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O novo centroavante é o quarto reforço do Tricolor do Arruda para a disputa e busca pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (12), o Santa Cruz oficializou a contratação do atacante Alex Sandro, de 30 anos. Ele chega para suprir a carência de um centroavante, já que Tiago Marques e Eron não estão correspondendo em campo. O novo reforço do Tricolor do Arruda estava atuando no Binh Phuoc, do Vietnã.

Revelado pelo Petrolina, o pernambucano Alex Sandro ostenta um vasto currículo no futebol nacional, com passagens por Cuiabá, Remo, Campinense, Brusque, Botafogo-SP, Tombense e Amazonas. Seu melhor momento foi em 2022, quando marcou 13 gols e deu três assistências pelo Brusque.

A frequência artilheira virou marca registrada, com mais nove gols assinalados em 2023 e outros nove em 2024.

Alex Sandro é o quarto reforço do Santa Cruz no meio desta janela de transferência no meio da temporada. Antes do centroavante, a direção coral confirmou as chegadas dos atacantes Jhoninha e Cassiano, além do volante Arilson. Os quatro jogadores já devem ser relacionados para o próximo jogo.

O planejamento da cúpula do futebol prevê ainda a contratação de ao menos mais um reforço, outro centroavante. O prazo para contratações é até o dia 11 de setembro.

Próximo jogo do Santa Cruz

Após buscar o empate em 2 a 2 contra o Botafogo-PB longe de seus domínios, o Santa Cruz já vira a chave e mira o confronto diante do Maranhão. O duelo está marcado para este sábado (15), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

Na quinta posição com 25 pontos, o Tricolor aposta na força do mando de campo nesta 17ª rodada para carimbar sua vaga no quadrangular decisivo rumo à Série B. Mais de 10 mil ingressos já foram comercializados de forma antecipada até a noite desta quarta-feira (12).