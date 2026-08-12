Santa Cruz anuncia a contratação do atacante Alex Sandro
O novo centroavante é o quarto reforço do Tricolor do Arruda para a disputa e busca pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (12), o Santa Cruz oficializou a contratação do atacante Alex Sandro, de 30 anos. Ele chega para suprir a carência de um centroavante, já que Tiago Marques e Eron não estão correspondendo em campo. O novo reforço do Tricolor do Arruda estava atuando no Binh Phuoc, do Vietnã.
Revelado pelo Petrolina, o pernambucano Alex Sandro ostenta um vasto currículo no futebol nacional, com passagens por Cuiabá, Remo, Campinense, Brusque, Botafogo-SP, Tombense e Amazonas. Seu melhor momento foi em 2022, quando marcou 13 gols e deu três assistências pelo Brusque.
A frequência artilheira virou marca registrada, com mais nove gols assinalados em 2023 e outros nove em 2024.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Alex Sandro é o quarto reforço do Santa Cruz no meio desta janela de transferência no meio da temporada. Antes do centroavante, a direção coral confirmou as chegadas dos atacantes Jhoninha e Cassiano, além do volante Arilson. Os quatro jogadores já devem ser relacionados para o próximo jogo.
O planejamento da cúpula do futebol prevê ainda a contratação de ao menos mais um reforço, outro centroavante. O prazo para contratações é até o dia 11 de setembro.
Próximo jogo do Santa Cruz
Após buscar o empate em 2 a 2 contra o Botafogo-PB longe de seus domínios, o Santa Cruz já vira a chave e mira o confronto diante do Maranhão. O duelo está marcado para este sábado (15), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.
Na quinta posição com 25 pontos, o Tricolor aposta na força do mando de campo nesta 17ª rodada para carimbar sua vaga no quadrangular decisivo rumo à Série B. Mais de 10 mil ingressos já foram comercializados de forma antecipada até a noite desta quarta-feira (12).