Novo reforço do Santa Cruz, Arilson destaca peso da torcida em acerto
Experiente volante, de 32 anos, já está integrado ao elenco tricolor e apontou a paixão das arquibancadas como fator decisivo para fechar o acordo
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O volante Arilson foi apresentado oficialmente como o novo reforço do Santa Cruz para a sequência da temporada. Aos 32 anos, o meio-campista chega ao Arruda motivado pelo peso da camisa coral e também pelo desafio de defender um dos clubes mais tradicionais do futebol nordestino, apontando o contato da diretoria como determinante para o desfecho rápido das negociações.
Durante sua primeira entrevista coletiva pelo Tricolor, o atleta revelou bastidores do acerto e não escondeu o entusiasmo com a receptividade do projeto apresentado pelo executivo de futebol Alex Brasil.
"O Alex Brasil me ligou. Nem pensei para aceitar o desafio de defender o Santa Cruz. É uma torcida de massa, apaixonada, um desafio bom. Eu como atleta profissional já passei por times grandes e é isso que a gente gosta. Vou fazer o meu máximo, me entregar para conquistar os objetivos", afirmou o novo reforço.
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Acostumado a cenários de alta exigência no futebol nacional, Arilson chega para encorpar o setor de marcação e suprir a lacuna deixada por Balotelli desde o primeiro semestre deste ano. O jogador já está integrado ao grupo e à disposição da comissão técnica para buscar a classificação e o acesso à Série B.
Próximo jogo do Santa Cruz
Depois do empate com o Botafogo-PB, o Santa Cruz se prepara para o jogo contra o Maranhão. A partida acontece neste sábado (15), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. O duelo é válido pela antepenúltima rodada da 1ª fase da Série C.
Para a partida, o técnico Cristian de Souza já deve relacionar o volante Arilson e também o atacante Cassiano. O atacante Jhoninha já estreou na rodada passada e o também atacante Alex Sandro deve ser o próximo reforço confirmado.