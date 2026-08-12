fechar
Santa Cruz | Notícia

Novo reforço do Santa Cruz, Arilson destaca peso da torcida em acerto

Experiente volante, de 32 anos, já está integrado ao elenco tricolor e apontou a paixão das arquibancadas como fator decisivo para fechar o acordo

Por Davi Saboya Publicado em 12/08/2026 às 7:06
Arilson, novo volante do Santa Cruz
Arilson, novo volante do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O volante Arilson foi apresentado oficialmente como o novo reforço do Santa Cruz para a sequência da temporada. Aos 32 anos, o meio-campista chega ao Arruda motivado pelo peso da camisa coral e também pelo desafio de defender um dos clubes mais tradicionais do futebol nordestino, apontando o contato da diretoria como determinante para o desfecho rápido das negociações.

Leia Também

Durante sua primeira entrevista coletiva pelo Tricolor, o atleta revelou bastidores do acerto e não escondeu o entusiasmo com a receptividade do projeto apresentado pelo executivo de futebol Alex Brasil.

"O Alex Brasil me ligou. Nem pensei para aceitar o desafio de defender o Santa Cruz. É uma torcida de massa, apaixonada, um desafio bom. Eu como atleta profissional já passei por times grandes e é isso que a gente gosta. Vou fazer o meu máximo, me entregar para conquistar os objetivos", afirmou o novo reforço.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Acostumado a cenários de alta exigência no futebol nacional, Arilson chega para encorpar o setor de marcação e suprir a lacuna deixada por Balotelli desde o primeiro semestre deste ano. O jogador já está integrado ao grupo e à disposição da comissão técnica para buscar a classificação e o acesso à Série B.

Próximo jogo do Santa Cruz

Depois do empate com o Botafogo-PB, o Santa Cruz se prepara para o jogo contra o Maranhão. A partida acontece neste sábado (15), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. O duelo é válido pela antepenúltima rodada da 1ª fase da Série C.

Para a partida, o técnico Cristian de Souza já deve relacionar o volante Arilson e também o atacante Cassiano. O atacante Jhoninha já estreou na rodada passada e o também atacante Alex Sandro deve ser o próximo reforço confirmado.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Alex Sandro deve ser o novo reforço do Santa Cruz para o ataque na Série C
Ataque

Alex Sandro deve ser o novo reforço do Santa Cruz para o ataque na Série C
Santa Cruz atualiza parcial de ingressos para jogo contra Maranhão
Casa Cheia

Santa Cruz atualiza parcial de ingressos para jogo contra Maranhão

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya