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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz atualiza parcial de ingressos para jogo contra Maranhão

O duelo é válido pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e o Tricolor pode encaminhar a classificação para o Quadrangular Final

Por Davi Saboya Publicado em 11/08/2026 às 19:30
Arena de Pernambuco em dia de jogo do Santa Cruz nesta temporada
Arena de Pernambuco em dia de jogo do Santa Cruz nesta temporada - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Por meio das redes sociais, nesta terça-feira (11), o Santa Cruz informou que comercializou mais de 7.500 ingressos para o jogo contra o Maranhão. A partida acontece no sábado (15), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

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A partida é válida pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Assim, após a partida, irão faltar apenas duas partidas para o fim da primeira fase: Caxias (casa) e Anápolis (fora).

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Na classificação, o Santa Cruz ocupa a 6ª posição com 25 pontos, apenas um a mais que a Ferroviária. O time paulista é o primeiro fora do G-8, a zona de classificação.

A Cobra Coral empatou por 2x2 com o Botafogo-PB, em João Pessoa. A disputa está acirrada, visto que a diferença do Tricolor para a líder Inter de Limeira é de 28 pontos.

Veja também: melhores momentos de Botafogo-PB 2x2 Santa Cruz

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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