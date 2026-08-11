Santa Cruz atualiza parcial de ingressos para jogo contra Maranhão

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O duelo é válido pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e o Tricolor pode encaminhar a classificação para o Quadrangular Final

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Por meio das redes sociais, nesta terça-feira (11), o Santa Cruz informou que comercializou mais de 7.500 ingressos para o jogo contra o Maranhão. A partida acontece no sábado (15), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A partida é válida pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Assim, após a partida, irão faltar apenas duas partidas para o fim da primeira fase: Caxias (casa) e Anápolis (fora).

Na classificação, o Santa Cruz ocupa a 6ª posição com 25 pontos, apenas um a mais que a Ferroviária. O time paulista é o primeiro fora do G-8, a zona de classificação.

A Cobra Coral empatou por 2x2 com o Botafogo-PB, em João Pessoa. A disputa está acirrada, visto que a diferença do Tricolor para a líder Inter de Limeira é de 28 pontos.

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