Alex Sandro deve ser o novo reforço do Santa Cruz para o ataque na Série C
Pernambucano, de 30 anos, estava no futebol vietnamita e é a mais nova peça do elenco tricolor para buscar a vaga na fase final da Série C
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Santa Cruz está perto de anunciar a contratação do atacante Alex Sandro, que estava atuando no Binh Phuoc, do Vietnã. Confirmado o acerto, o atleta, de 30 anos, será o quarto reforço do Tricolor no meio desta temporada. Versátil, o jogador atua tanto pelas extremidades do campo quanto centralizado.
Natural de Pernambuco e revelado pelo Petrolina, Alex Sandro acumula rodagem pelo futebol nacional, ostentando passagens por equipes como Cuiabá, Remo, Campinense, Brusque, Botafogo-SP, Tombense e Amazonas.
O momento de maior destaque na carreira ocorreu em 2022, quando anotou 13 gols e serviu três assistências no Brusque, mantendo uma frequência artilheira positiva nos anos seguintes ao balançar as redes nove vezes em 2023 e mais nove em 2024.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A chegada de Alex Sandro supre uma das principais carências identificadas pela diretoria tricolor nesta janela do mercado, que já havia anunciado os atacantes Cassiano e Jhoninha, além do volante Arilson.
O planejamento da cúpula do futebol prevê ainda a contratação de ao menos mais um reforço, outro centroavante.
Santa Cruz na Série C
Após arrancar um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Botafogo-PB, o Santa Cruz foca no duelo contra Maranhão, agendado para o próximo sábado (15), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.
Ocupando a quinta colocação com 25 pontos, o Tricolor precisa fazer valer o mando de campo na 17ª rodada para encaminhar a sua classificação ao Quadrangular decisivo do acesso à Série B.