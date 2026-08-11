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Santa Cruz | Notícia

Alex Sandro deve ser o novo reforço do Santa Cruz para o ataque na Série C

Pernambucano, de 30 anos, estava no futebol vietnamita e é a mais nova peça do elenco tricolor para buscar a vaga na fase final da Série C

Por Davi Saboya Publicado em 11/08/2026 às 19:13
Alex Sandro, possível novo reforço do Santa Cruz, em treino pelo Amazonas
Alex Sandro, possível novo reforço do Santa Cruz, em treino pelo Amazonas - João Normando/Amazonas FC

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O Santa Cruz está perto de anunciar a contratação do atacante Alex Sandro, que estava atuando no Binh Phuoc, do Vietnã. Confirmado o acerto, o atleta, de 30 anos, será o quarto reforço do Tricolor no meio desta temporada. Versátil, o jogador atua tanto pelas extremidades do campo quanto centralizado.

Natural de Pernambuco e revelado pelo Petrolina, Alex Sandro acumula rodagem pelo futebol nacional, ostentando passagens por equipes como Cuiabá, Remo, Campinense, Brusque, Botafogo-SP, Tombense e Amazonas.

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O momento de maior destaque na carreira ocorreu em 2022, quando anotou 13 gols e serviu três assistências no Brusque, mantendo uma frequência artilheira positiva nos anos seguintes ao balançar as redes nove vezes em 2023 e mais nove em 2024.

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A chegada de Alex Sandro supre uma das principais carências identificadas pela diretoria tricolor nesta janela do mercado, que já havia anunciado os atacantes Cassiano e Jhoninha, além do volante Arilson.

O planejamento da cúpula do futebol prevê ainda a contratação de ao menos mais um reforço, outro centroavante.

Santa Cruz na Série C

Após arrancar um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Botafogo-PB, o Santa Cruz foca no duelo contra Maranhão, agendado para o próximo sábado (15), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

Ocupando a quinta colocação com 25 pontos, o Tricolor precisa fazer valer o mando de campo na 17ª rodada para encaminhar a sua classificação ao Quadrangular decisivo do acesso à Série B.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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