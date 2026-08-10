Santa Cruz repudia atuação da PM após confrontos antes de jogo contra o Botafogo-PB

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Torcedores das duas equipes se envolveram em confusões antes da partida e Santa Cruz solta nota de repúdio pela atuação da PM, confira

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O Santa Cruz publicou uma nota de repúdio contra a atuação da Polícia Militar da Paraíba durante a partida contra o Botafogo-PB, realizada no sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 16ª rodada da Série C. O clube classificou como inadequada a condução da segurança diante dos episódios envolvendo torcedores.

O confronto entre Botafogo-PB e Santa Cruz já era tratado com atenção pelas autoridades antes mesmo da bola rolar. Após uma reunião no Ministério Público da Paraíba, algumas torcidas organizadas dos dois clubes foram proibidas de entrar no Estádio Almeidão. A medida, no entanto, não impediu novos episódios de violência.

Ainda durante a manhã, torcedores de Botafogo-PB e Santa Cruz se envolveram em confrontos na orla da capital paraibana. Imagens registraram agressões físicas e pessoas utilizando objetos como paus e pedras. A Polícia Militar foi acionada para dispersar a confusão.

A tensão voltou a aparecer nas proximidades do Almeidão horas depois. Enquanto os jogadores das duas equipes se preparavam para o aquecimento, houve correria do lado de fora do estádio. Policiais entraram em confronto com torcedores do Santa Cruz, e a ocorrência terminou com a utilização de gás de pimenta.

Também houve tumulto no momento da chegada da delegação do Santa Cruz ao Almeidão. A Polícia Militar precisou ser acionada novamente diante do lançamento de objetos por torcedores do Botafogo-PB, com o objetivo de evitar que os artefatos atingissem jogadores e integrantes da equipe pernambucana.

O que diz o Santa Cruz ?

Após os episódios, o Santa Cruz publicou uma nota oficial de repúdio direcionada à atuação da Polícia Militar da Paraíba. O clube reconheceu que havia um cenário de tensão envolvendo as torcidas, mas criticou a forma como a segurança foi conduzida durante os acontecimentos.

Na avaliação do Tricolor, a PM não teria agido apenas para conter os confrontos, mas também teria utilizado balas de borracha contra torcedores do Santa Cruz que, segundo o clube, estavam sendo atacados e encurralados. A diretoria afirmou que vários torcedores ficaram feridos e classificou a atuação policial como desproporcional.

O clube também contestou o uso de spray de pimenta dentro do estádio. De acordo com a nota, o gás atingiu funcionários do próprio Santa Cruz que trabalhavam no gramado, provocando mal-estar e náuseas e prejudicando o desempenho das atividades durante a partida.

Diante da situação, o Santa Cruz afirmou que pretende cobrar uma investigação sobre a atuação dos policiais envolvidos e informou que vai acionar as Federações Pernambucana e Paraibana de Futebol, o STJD, o Ministério Público da Paraíba e a própria Polícia Militar da Paraíba para que os episódios sejam apurados e, caso sejam identificadas irregularidades, os responsáveis sejam punidos.