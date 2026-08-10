Santa Cruz confirma acerto com atacante Cassiano, que estava no América-RN

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O jogador, de 25 anos, estava disputando a Série D pelo clube potiguar e chega para reforçar o ataque tricolor no Campeonato Brasileiro

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O Santa Cruz oficializou a contratação do atacante Cassiano, de 25 anos, que estava no América-RN. O anúncio aconteceu na noite desta segunda-feira (10) e o jogador já está integrado ao elenco do técnico Cristian de Souza. Ele disputou 32 partidas nesta temporada, tendo marcado sete gols e três assistências.

O atacante disputará posição em um setor ofensivo que já conta com Everaldo, Ronald, Nilton, Robinho, Jhoninha, Tiago Marques e Eron. Além do América-RN, o jogador acumula passagens pelo Feirense, no futebol brasileiro, e por clubes do exterior, como os búlgaros CSKA 1948 e Chernomorets Balchik, e o São Lourenço do Douro, de Portugal.

Cassiano é o terceiro reforço anunciado pelo Santa Cruz na janela de transferências do meio desta temporada. Antes, o clube tricolor confirmou os acertos com o atacante Jhoninha e o volante Arilson.

Até o fechamento da janela, que acontece no dia 11 de setembro, a direção coral ainda deve buscar mais dois centroavantes. Isso porque Tiago Marques e Eron ainda não agradaram em campo.

Próximo do jogo do Santa Cruz

Em paralelo, o Santa Cruz se prepara para o próximo jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. O time coral enfrenta o Maranhão, às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela 17ª rodada.

Apesar do empate com o Botafogo-PB na rodada passada, o Santa Cruz ficou na 5ª colocação com 25 pontos, dois a mais que o 9º lugar Paysandu - o primeiro lugar fora da zona do G-8, a zona de classificação.

