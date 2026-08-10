fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz confirma acerto com atacante Cassiano, que estava no América-RN

O jogador, de 25 anos, estava disputando a Série D pelo clube potiguar e chega para reforçar o ataque tricolor no Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 10/08/2026 às 22:06
Cassiano, novo atacante do Santa Cruz
Cassiano, novo atacante do Santa Cruz - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz oficializou a contratação do atacante Cassiano, de 25 anos, que estava no América-RN. O anúncio aconteceu na noite desta segunda-feira (10) e o jogador já está integrado ao elenco do técnico Cristian de Souza. Ele disputou 32 partidas nesta temporada, tendo marcado sete gols e três assistências.

Leia Também

O atacante disputará posição em um setor ofensivo que já conta com Everaldo, Ronald, Nilton, Robinho, Jhoninha, Tiago Marques e Eron. Além do América-RN, o jogador acumula passagens pelo Feirense, no futebol brasileiro, e por clubes do exterior, como os búlgaros CSKA 1948 e Chernomorets Balchik, e o São Lourenço do Douro, de Portugal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cassiano é o terceiro reforço anunciado pelo Santa Cruz na janela de transferências do meio desta temporada. Antes, o clube tricolor confirmou os acertos com o atacante Jhoninha e o volante Arilson.

Até o fechamento da janela, que acontece no dia 11 de setembro, a direção coral ainda deve buscar mais dois centroavantes. Isso porque Tiago Marques e Eron ainda não agradaram em campo.

Próximo do jogo do Santa Cruz

Em paralelo, o Santa Cruz se prepara para o próximo jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. O time coral enfrenta o Maranhão, às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela 17ª rodada.

Apesar do empate com o Botafogo-PB na rodada passada, o Santa Cruz ficou na 5ª colocação com 25 pontos, dois a mais que o 9º lugar Paysandu - o primeiro lugar fora da zona do G-8, a zona de classificação.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Paysandu x Confiança ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Série C
ONDE ASSISTIR

Paysandu x Confiança ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Série C
Chances de acesso da Série C: veja tabela de classificação e resultados da 16ª rodada
SÉRIE C

Chances de acesso da Série C: veja tabela de classificação e resultados da 16ª rodada

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya