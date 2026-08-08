Santa Cruz busca empate duas vezes e fica no 2 a 2 com Botafogo-PB
Cobra Coral sai atrás duas vezes no placar, reage no segundo tempo e conquista um ponto importante fora de casa pela Série C; confira
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Botafogo-PB e Santa Cruz empataram por 2 a 2 neste sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em uma partida movimentada, a Cobra Coral precisou buscar o empate duas vezes para evitar a derrota fora de casa.
O Botafogo-PB abriu o placar no primeiro tempo, mas o Santa Cruz reagiu na etapa final e igualou a partida com Ronald. Pouco depois, Lucas Cândido recolocou o Belo em vantagem. A equipe pernambucana, porém, voltou a responder e chegou ao segundo empate com Eron.
Com o resultado, o Botafogo-PB permanece na segunda colocação, com 26 pontos. O time paraibano também ampliou sua sequência invicta na Série C para oito rodadas, com seis vitórias e dois empates no período.
O Santa Cruz subiu para o 4ºlugar provisório, com 25 pontos, dentro da zona de classificação para a segunda fase. A equipe mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o Ypiranga-RS, nono colocado, que soma 21 pontos.
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O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (15), às 19h30, quando enfrenta o Maranhão na Arena de Pernambuco, pela 17ª rodada da Série C.
O Botafogo-PB também joga no sábado. O Belo visita o Amazonas, às 15h, em duelo pela próxima rodada da competição.
Botafogo-PB abre vantagem no primeiro tempo
O Botafogo-PB começou a partida buscando controlar as ações e conseguiu abrir o placar aos 15 minutos. Dudu Hatamoto arriscou de fora da área e contou com um desvio em Eurico para enganar o goleiro Rokenedy.
Depois do gol, o Santa Cruz passou a encontrar mais espaços no ataque e criou algumas oportunidades para empatar. A equipe pernambucana, no entanto, teve dificuldades para superar a defesa paraibana e foi para o intervalo em desvantagem.
Santa Cruz busca o empate duas vezes
A segunda etapa começou em ritmo mais intenso. Logo no início, Eron chegou a balançar as redes para o Santa Cruz, mas o lance foi anulado por impedimento.
Aos 16 minutos, porém, não houve impedimento que impedisse a igualdade. Após uma sobra dentro da área, Ronald apareceu para finalizar e deixar o placar em 1 a 1.
A resposta do Botafogo-PB veio rapidamente. Apenas dois minutos depois, Lucas Cândido recebeu assistência de Nenê e finalizou para recolocar o Belo em vantagem no Almeidão.
O Santa Cruz novamente precisou correr atrás do resultado. Aos 25 minutos, Ronald recebeu pela direita e fez o cruzamento para a área. Eron apareceu bem posicionado e cabeceou firme para marcar o segundo gol coral e estabelecer novamente o empate.
Na reta final, a Cobra Coral ainda teve oportunidades para virar a partida, mas não conseguiu superar o goleiro Luiz Daniel. O Botafogo-PB também não encontrou o terceiro gol, e o confronto terminou empatado em 2 a 2.
Notas do Escrete de Ouro
Confira abaixo as notas do repórter e comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro:
- Rokenedy - 7
- Thiago Ennes - 6
- Edson Miranda - 6
- Eurico - 6
- Matheus Vinícius - 6
- Pedro Favela - 7
- Silva - 6
- Vitinho - 7
- Ronald - 7
- Tiago Marques - 5
- Everaldo - 7
- Eron - 7
- Fabinho - 6
- Renato - 5
- Jhoninha - 4
- Técnico: Cristian de Souza - 8
Ficha do jogo - Botafogo-PB x Santa Cruz
Botafogo-SP
Luiz Daniel; Diogo Mateus, Igor Morais, Yan Souto e PK; Jhonata Varela (Lucas Cândido), Igor Maduro e Nenê (Henrique Dourado); Dudu Hatamoto (Giovanni), Kayon (Diego Tavares) e Rodolfo (Jonas Toró). Técnico: Marcelo Fernandes.
Santa Cruz
Rokenedy; Thiago Ennes (Renato), Eurico Lima, Edson Miranda e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva (Jhoninha) e Vitinho (Zé Mário); Ronald, Tiago Marques (Eron) e Everaldo (Fabinho). Técnico: Cristian de Souza.
- Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa-PB.
- Horário: 17h (de Brasília).
- Árbitro: Emerson Souza Silva (BA).
- Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Ledes José Coutinho Neto (ambos da BA).
- Onde assistir: SportyNet (Youtube).
- Gols: Dudu Hatamoto, Lucas Cândido (Botafogo-PB), Ronald, Eron (Santa Cruz).
- Público: 8.940 torcedores
- Renda: R$ 338.695
- Cartões amarelos: PK, Nenê, Yan Souto (Botafogo-PB).