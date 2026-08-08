Santa Cruz busca empate duas vezes e fica no 2 a 2 com Botafogo-PB

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Cobra Coral sai atrás duas vezes no placar, reage no segundo tempo e conquista um ponto importante fora de casa pela Série C; confira

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Botafogo-PB e Santa Cruz empataram por 2 a 2 neste sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em uma partida movimentada, a Cobra Coral precisou buscar o empate duas vezes para evitar a derrota fora de casa.

O Botafogo-PB abriu o placar no primeiro tempo, mas o Santa Cruz reagiu na etapa final e igualou a partida com Ronald. Pouco depois, Lucas Cândido recolocou o Belo em vantagem. A equipe pernambucana, porém, voltou a responder e chegou ao segundo empate com Eron.

Com o resultado, o Botafogo-PB permanece na segunda colocação, com 26 pontos. O time paraibano também ampliou sua sequência invicta na Série C para oito rodadas, com seis vitórias e dois empates no período.

O Santa Cruz subiu para o 4ºlugar provisório, com 25 pontos, dentro da zona de classificação para a segunda fase. A equipe mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o Ypiranga-RS, nono colocado, que soma 21 pontos.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (15), às 19h30, quando enfrenta o Maranhão na Arena de Pernambuco, pela 17ª rodada da Série C.

O Botafogo-PB também joga no sábado. O Belo visita o Amazonas, às 15h, em duelo pela próxima rodada da competição.

Botafogo-PB abre vantagem no primeiro tempo

O Botafogo-PB começou a partida buscando controlar as ações e conseguiu abrir o placar aos 15 minutos. Dudu Hatamoto arriscou de fora da área e contou com um desvio em Eurico para enganar o goleiro Rokenedy.

Depois do gol, o Santa Cruz passou a encontrar mais espaços no ataque e criou algumas oportunidades para empatar. A equipe pernambucana, no entanto, teve dificuldades para superar a defesa paraibana e foi para o intervalo em desvantagem.

Santa Cruz busca o empate duas vezes

A segunda etapa começou em ritmo mais intenso. Logo no início, Eron chegou a balançar as redes para o Santa Cruz, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos 16 minutos, porém, não houve impedimento que impedisse a igualdade. Após uma sobra dentro da área, Ronald apareceu para finalizar e deixar o placar em 1 a 1.

A resposta do Botafogo-PB veio rapidamente. Apenas dois minutos depois, Lucas Cândido recebeu assistência de Nenê e finalizou para recolocar o Belo em vantagem no Almeidão.

O Santa Cruz novamente precisou correr atrás do resultado. Aos 25 minutos, Ronald recebeu pela direita e fez o cruzamento para a área. Eron apareceu bem posicionado e cabeceou firme para marcar o segundo gol coral e estabelecer novamente o empate.

Na reta final, a Cobra Coral ainda teve oportunidades para virar a partida, mas não conseguiu superar o goleiro Luiz Daniel. O Botafogo-PB também não encontrou o terceiro gol, e o confronto terminou empatado em 2 a 2.

Notas do Escrete de Ouro

Confira abaixo as notas do repórter e comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro:

Rokenedy - 7

Thiago Ennes - 6

Edson Miranda - 6

Eurico - 6

Matheus Vinícius - 6

Pedro Favela - 7

Silva - 6

Vitinho - 7

Ronald - 7

Tiago Marques - 5

Everaldo - 7

Eron - 7

Fabinho - 6

Renato - 5

Jhoninha - 4

Técnico: Cristian de Souza - 8

Ficha do jogo - Botafogo-PB x Santa Cruz

Botafogo-SP

Luiz Daniel; Diogo Mateus, Igor Morais, Yan Souto e PK; Jhonata Varela (Lucas Cândido), Igor Maduro e Nenê (Henrique Dourado); Dudu Hatamoto (Giovanni), Kayon (Diego Tavares) e Rodolfo (Jonas Toró). Técnico: Marcelo Fernandes.

Santa Cruz

Rokenedy; Thiago Ennes (Renato), Eurico Lima, Edson Miranda e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva (Jhoninha) e Vitinho (Zé Mário); Ronald, Tiago Marques (Eron) e Everaldo (Fabinho). Técnico: Cristian de Souza.