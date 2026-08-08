Notas do Santa Cruz: veja as avaliações do Escrete de Ouro no empate com o Botafogo-PB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ralph de Carvalho avaliou os jogadores da Cobra Coral após o empate por 2 a 2 no Almeidão, pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz empatou por 2 a 2 com o Botafogo-PB neste sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana precisou reagir duas vezes para evitar a derrota fora de casa.

Após a partida, o Escrete de Ouro avaliou o desempenho dos jogadores da Cobra Coral. O técnico Cristian de Souza recebeu a maior nota, 8, enquanto seis atletas foram avaliados com nota 7.

Entre os jogadores, receberam 7 o goleiro Rokenedy, o volante Pedro Favela, o meia Vitinho, o atacante Ronald, o atacante Everaldo e Eron, que entrou durante o segundo tempo e marcou o gol que garantiu o empate.

Cristian de Souza recebe maior nota

O técnico Cristian de Souza recebeu nota 8 do Escrete de Ouro, a maior avaliação entre os integrantes do Santa Cruz.

O treinador viu sua equipe sair atrás no primeiro tempo, mas reagir na etapa final. O Santa Cruz empatou com Ronald, voltou a ficar em desvantagem dois minutos depois e novamente buscou a igualdade, desta vez com Eron.

Com o resultado, o Santa Cruz chegou aos 25 pontos e ocupa a quarta colocação provisória da Série C. A equipe permanece dentro da zona de classificação para a segunda fase e tem quatro pontos de vantagem sobre o Ypiranga-RS, nono colocado.

O próximo compromisso do Santa Cruz será no sábado (15), às 19h30, contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela 17ª rodada da Série C.

Notas do Escrete de Ouro para os jogadores do Santa Cruz