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Notas do Santa Cruz: veja as avaliações do Escrete de Ouro no empate com o Botafogo-PB

Ralph de Carvalho avaliou os jogadores da Cobra Coral após o empate por 2 a 2 no Almeidão, pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro

Por Thiago Seabra Publicado em 08/08/2026 às 19:24
Imagem de jogadores do Santa Cruz
Imagem de jogadores do Santa Cruz - Divulgação/ Santa Cruz

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O Santa Cruz empatou por 2 a 2 com o Botafogo-PB neste sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana precisou reagir duas vezes para evitar a derrota fora de casa.

Após a partida, o Escrete de Ouro avaliou o desempenho dos jogadores da Cobra Coral. O técnico Cristian de Souza recebeu a maior nota, 8, enquanto seis atletas foram avaliados com nota 7.

Entre os jogadores, receberam 7 o goleiro Rokenedy, o volante Pedro Favela, o meia Vitinho, o atacante Ronald, o atacante Everaldo e Eron, que entrou durante o segundo tempo e marcou o gol que garantiu o empate.

Cristian de Souza recebe maior nota

O técnico Cristian de Souza recebeu nota 8 do Escrete de Ouro, a maior avaliação entre os integrantes do Santa Cruz.

O treinador viu sua equipe sair atrás no primeiro tempo, mas reagir na etapa final. O Santa Cruz empatou com Ronald, voltou a ficar em desvantagem dois minutos depois e novamente buscou a igualdade, desta vez com Eron.

Com o resultado, o Santa Cruz chegou aos 25 pontos e ocupa a quarta colocação provisória da Série C. A equipe permanece dentro da zona de classificação para a segunda fase e tem quatro pontos de vantagem sobre o Ypiranga-RS, nono colocado.

O próximo compromisso do Santa Cruz será no sábado (15), às 19h30, contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela 17ª rodada da Série C.

Notas do Escrete de Ouro para os jogadores do Santa Cruz

  • Rokenedy: 7
  • Thiago Ennes: 6
  • Edson Miranda: 6
  • Eurico: 6
  • Matheus Vinícius: 6
  • Pedro Favela: 7
  • Silva: 6
  • Vitinho: 7
  • Ronald: 7
  • Tiago Marques: 5
  • Everaldo: 7
  • Eron: 7
  • Fabinho: 6
  • Renato: 5
  • Jhoninha: 4
  • Técnico: Cristian de Souza: 8

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.