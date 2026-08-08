Notas do Santa Cruz: veja as avaliações do Escrete de Ouro no empate com o Botafogo-PB
Ralph de Carvalho avaliou os jogadores da Cobra Coral após o empate por 2 a 2 no Almeidão, pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro
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O Santa Cruz empatou por 2 a 2 com o Botafogo-PB neste sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana precisou reagir duas vezes para evitar a derrota fora de casa.
Após a partida, o Escrete de Ouro avaliou o desempenho dos jogadores da Cobra Coral. O técnico Cristian de Souza recebeu a maior nota, 8, enquanto seis atletas foram avaliados com nota 7.
Entre os jogadores, receberam 7 o goleiro Rokenedy, o volante Pedro Favela, o meia Vitinho, o atacante Ronald, o atacante Everaldo e Eron, que entrou durante o segundo tempo e marcou o gol que garantiu o empate.
Cristian de Souza recebe maior nota
O técnico Cristian de Souza recebeu nota 8 do Escrete de Ouro, a maior avaliação entre os integrantes do Santa Cruz.
O treinador viu sua equipe sair atrás no primeiro tempo, mas reagir na etapa final. O Santa Cruz empatou com Ronald, voltou a ficar em desvantagem dois minutos depois e novamente buscou a igualdade, desta vez com Eron.
Com o resultado, o Santa Cruz chegou aos 25 pontos e ocupa a quarta colocação provisória da Série C. A equipe permanece dentro da zona de classificação para a segunda fase e tem quatro pontos de vantagem sobre o Ypiranga-RS, nono colocado.
O próximo compromisso do Santa Cruz será no sábado (15), às 19h30, contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela 17ª rodada da Série C.
Notas do Escrete de Ouro para os jogadores do Santa Cruz
- Rokenedy: 7
- Thiago Ennes: 6
- Edson Miranda: 6
- Eurico: 6
- Matheus Vinícius: 6
- Pedro Favela: 7
- Silva: 6
- Vitinho: 7
- Ronald: 7
- Tiago Marques: 5
- Everaldo: 7
- Eron: 7
- Fabinho: 6
- Renato: 5
- Jhoninha: 4
- Técnico: Cristian de Souza: 8