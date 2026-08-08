Melhores momentos de Botafogo-PB 2 x 2 Santa Cruz: veja os gols e principais lances da partida
Equipe tricolor ficou atrás no placar em duas ocasiões, mas foi resiliente e buscou o empate duas vezes; confira os melhores momentos
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Botafogo-PB e Santa Cruz empataram por 2 a 2 neste sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em uma partida movimentada, a Cobra Coral precisou buscar o empate duas vezes para sair de campo com um ponto.
O Botafogo-PB abriu o placar no primeiro tempo com Dudu Hatamoto. Na etapa final, Ronald deixou tudo igual para o Santa Cruz, mas Lucas Cândido recolocou o Belo em vantagem. A equipe pernambucana voltou a reagir e chegou ao segundo empate com Eron.
Melhores momentos de Botafogo-PB 2 x 2 Santa Cruz
Botafogo-PB abre o placar
O time da casa começou melhor e conseguiu abrir o placar aos 15 minutos. Dudu Hatamoto arriscou de fora da área e contou com um desvio em Eurico para tirar Rokenedy da jogada e colocar o Botafogo-PB em vantagem.
Depois do gol, o Santa Cruz passou a encontrar mais espaços no ataque, mas não conseguiu superar a defesa paraibana antes do intervalo.
Santa Cruz empata com Ronald
O segundo tempo começou com maior intensidade. O Santa Cruz chegou a marcar logo no início, com Eron, mas o lance foi anulado por impedimento.
Aos 16 minutos, porém, a equipe pernambucana conseguiu o empate. Após uma sobra dentro da área, Ronald apareceu para finalizar e deixar o placar em 1 a 1.
A igualdade durou pouco. Dois minutos depois, Lucas Cândido recebeu assistência de Nenê e finalizou para recolocar o Botafogo-PB em vantagem no Almeidão.
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Eron marca o segundo empate
O Santa Cruz novamente precisou correr atrás do resultado. Aos 25 minutos, Ronald recebeu pela direita e cruzou para a área. Eron apareceu bem posicionado e cabeceou firme para marcar o segundo gol coral.
Na reta final, as duas equipes ainda tiveram oportunidades para buscar a vitória, mas o placar não voltou a ser alterado. O confronto terminou em 2 a 2.
Próximos jogos
O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (15), às 19h30, contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela 17ª rodada da Série C.
Também no sábado, o Botafogo-PB enfrenta o Amazonas fora de casa. A partida está marcada para as 15h.