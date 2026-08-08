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Melhores momentos de Botafogo-PB 2 x 2 Santa Cruz: veja os gols e principais lances da partida

Equipe tricolor ficou atrás no placar em duas ocasiões, mas foi resiliente e buscou o empate duas vezes; confira os melhores momentos

Por Thiago Seabra Publicado em 08/08/2026 às 19:33
Imagem dos jogadores do Santa Cruz comemorando gol na Série C
Imagem dos jogadores do Santa Cruz comemorando gol na Série C - Reprodução/ Santa Cruz

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Botafogo-PB e Santa Cruz empataram por 2 a 2 neste sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em uma partida movimentada, a Cobra Coral precisou buscar o empate duas vezes para sair de campo com um ponto.

O Botafogo-PB abriu o placar no primeiro tempo com Dudu Hatamoto. Na etapa final, Ronald deixou tudo igual para o Santa Cruz, mas Lucas Cândido recolocou o Belo em vantagem. A equipe pernambucana voltou a reagir e chegou ao segundo empate com Eron.

Melhores momentos de Botafogo-PB 2 x 2 Santa Cruz

Botafogo-PB abre o placar

O time da casa começou melhor e conseguiu abrir o placar aos 15 minutos. Dudu Hatamoto arriscou de fora da área e contou com um desvio em Eurico para tirar Rokenedy da jogada e colocar o Botafogo-PB em vantagem.

Depois do gol, o Santa Cruz passou a encontrar mais espaços no ataque, mas não conseguiu superar a defesa paraibana antes do intervalo.

Santa Cruz empata com Ronald

O segundo tempo começou com maior intensidade. O Santa Cruz chegou a marcar logo no início, com Eron, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos 16 minutos, porém, a equipe pernambucana conseguiu o empate. Após uma sobra dentro da área, Ronald apareceu para finalizar e deixar o placar em 1 a 1.

A igualdade durou pouco. Dois minutos depois, Lucas Cândido recebeu assistência de Nenê e finalizou para recolocar o Botafogo-PB em vantagem no Almeidão.

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Eron marca o segundo empate

O Santa Cruz novamente precisou correr atrás do resultado. Aos 25 minutos, Ronald recebeu pela direita e cruzou para a área. Eron apareceu bem posicionado e cabeceou firme para marcar o segundo gol coral.

Na reta final, as duas equipes ainda tiveram oportunidades para buscar a vitória, mas o placar não voltou a ser alterado. O confronto terminou em 2 a 2.

Próximos jogos

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (15), às 19h30, contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela 17ª rodada da Série C.

Também no sábado, o Botafogo-PB enfrenta o Amazonas fora de casa. A partida está marcada para as 15h.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.