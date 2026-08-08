Eron comemora gol e Zé Mário destaca força do Santa Cruz após empate com Botafogo-PB
Atacante deixou o campo aliviado após balançar as redes e falou sobre o período de cobranças que antecedeu o momento decisivo; confira a entrevista
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O empate em 2 a 2 com o Botafogo-PB deixou no Santa Cruz a sensação de que o ponto conquistado fora de casa pode ter peso importante na reta final da Série C. Depois de ficar duas vezes atrás no placar, a Cobra Coral reagiu e evitou a derrota no Almeidão.
Autor do segundo gol tricolor, Eron deixou o campo aliviado após balançar as redes e falou sobre o período de cobranças que antecedeu o momento decisivo. Em entrevista ao repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, o atacante afirmou que manteve a tranquilidade enquanto trabalhava para voltar a marcar.
Eron comemora gol após período de críticas
O atacante reconheceu que as críticas fazem parte da rotina do futebol, mas afirmou que continuou trabalhando nos bastidores à espera de uma oportunidade para voltar a marcar.
"Críticas são normais, a gente sabe. Futebol é isso. Eu venho trabalhando bastante atrás desse gol. Minha equipe e minha família também sabem", afirmou Eron.
O gol saiu aos 25 minutos do segundo tempo, quando Ronald cruzou pela direita e encontrou Eron na área. O atacante cabeceou firme para deixar novamente o placar empatado.
"Eu sabia que o momento ia sair, eu estava bem tranquilo. No momento ali, pude ser feliz e fazer o gol", disse.
"Parabenizo a equipe, a diretoria, o presidente e toda a torcida que veio aqui nos apoiar. Espero que, semana que vem, estejam lá nos apoiando para conquistarmos os três pontos e avançarmos para a próxima fase", completou.
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Zé Mário valoriza ponto conquistado fora de casa
Quem também destacou a atuação coletiva foi Zé Mário, que entrou durante a partida. O jogador ressaltou o contexto do confronto diante de um Botafogo-PB que vinha de uma sequência positiva na Série C.
"A gente fez um grande jogo fora de casa. Sabíamos da dificuldade que é enfrentar o Botafogo, que vinha de seis jogos sem perder. Só tenho a enaltecer o grupo e a torcida, que nos apoiou o tempo todo", declarou.
O empate manteve o Santa Cruz dentro da zona de classificação para a segunda fase. Com 25 pontos, a equipe ocupa a quarta colocação provisória e tem vantagem sobre o Ypiranga-RS, primeiro time fora do G-8.
Para Zé Mário, o resultado também pode servir como combustível para a sequência da competição, especialmente diante dos próximos compromissos como mandante.
"Acho que a reta final vai ser isso: vão ser jogos difíceis, e esse ponto nos fortalece, nos dá mais confiança para fazer dois jogos em casa", avaliou.
"Acho que, com uma vitória e um empate, a gente já entra na classificação. Esse empate aqui enaltece o grupo que temos", concluiu.
Santa Cruz volta a jogar em casa
O Santa Cruz terá agora um compromisso na Arena de Pernambuco. No próximo sábado (15), às 19h30, a equipe enfrenta o Maranhão, pela 17ª rodada da Série C.
A partida será uma oportunidade para a Cobra Coral transformar o ponto conquistado fora de casa em mais um passo na disputa por uma vaga na segunda fase da competição.