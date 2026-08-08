fechar
Santa Cruz |

Eron comemora gol e Zé Mário destaca força do Santa Cruz após empate com Botafogo-PB

Atacante deixou o campo aliviado após balançar as redes e falou sobre o período de cobranças que antecedeu o momento decisivo; confira a entrevista

Por Thiago Seabra Publicado em 08/08/2026 às 20:31
Imagem dos jogadores do Santa Cruz comemorando gol na Série C
Imagem dos jogadores do Santa Cruz comemorando gol na Série C - Reprodução/ Santa Cruz

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O empate em 2 a 2 com o Botafogo-PB deixou no Santa Cruz a sensação de que o ponto conquistado fora de casa pode ter peso importante na reta final da Série C. Depois de ficar duas vezes atrás no placar, a Cobra Coral reagiu e evitou a derrota no Almeidão.

Autor do segundo gol tricolor, Eron deixou o campo aliviado após balançar as redes e falou sobre o período de cobranças que antecedeu o momento decisivo. Em entrevista ao repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, o atacante afirmou que manteve a tranquilidade enquanto trabalhava para voltar a marcar.


Eron comemora gol após período de críticas

O atacante reconheceu que as críticas fazem parte da rotina do futebol, mas afirmou que continuou trabalhando nos bastidores à espera de uma oportunidade para voltar a marcar.

"Críticas são normais, a gente sabe. Futebol é isso. Eu venho trabalhando bastante atrás desse gol. Minha equipe e minha família também sabem", afirmou Eron.

O gol saiu aos 25 minutos do segundo tempo, quando Ronald cruzou pela direita e encontrou Eron na área. O atacante cabeceou firme para deixar novamente o placar empatado.

"Eu sabia que o momento ia sair, eu estava bem tranquilo. No momento ali, pude ser feliz e fazer o gol", disse.

"Parabenizo a equipe, a diretoria, o presidente e toda a torcida que veio aqui nos apoiar. Espero que, semana que vem, estejam lá nos apoiando para conquistarmos os três pontos e avançarmos para a próxima fase", completou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Zé Mário valoriza ponto conquistado fora de casa

Quem também destacou a atuação coletiva foi Zé Mário, que entrou durante a partida. O jogador ressaltou o contexto do confronto diante de um Botafogo-PB que vinha de uma sequência positiva na Série C.

"A gente fez um grande jogo fora de casa. Sabíamos da dificuldade que é enfrentar o Botafogo, que vinha de seis jogos sem perder. Só tenho a enaltecer o grupo e a torcida, que nos apoiou o tempo todo", declarou.

O empate manteve o Santa Cruz dentro da zona de classificação para a segunda fase. Com 25 pontos, a equipe ocupa a quarta colocação provisória e tem vantagem sobre o Ypiranga-RS, primeiro time fora do G-8.

Leia Também

Para Zé Mário, o resultado também pode servir como combustível para a sequência da competição, especialmente diante dos próximos compromissos como mandante.

"Acho que a reta final vai ser isso: vão ser jogos difíceis, e esse ponto nos fortalece, nos dá mais confiança para fazer dois jogos em casa", avaliou.

"Acho que, com uma vitória e um empate, a gente já entra na classificação. Esse empate aqui enaltece o grupo que temos", concluiu.

Santa Cruz volta a jogar em casa

O Santa Cruz terá agora um compromisso na Arena de Pernambuco. No próximo sábado (15), às 19h30, a equipe enfrenta o Maranhão, pela 17ª rodada da Série C.

A partida será uma oportunidade para a Cobra Coral transformar o ponto conquistado fora de casa em mais um passo na disputa por uma vaga na segunda fase da competição.

Leia também

Santa Cruz busca empate duas vezes e fica no 2 a 2 com Botafogo-PB
SÉRIE C

Santa Cruz busca empate duas vezes e fica no 2 a 2 com Botafogo-PB
Notas do Santa Cruz: veja as avaliações do Escrete de Ouro no empate com o Botafogo-PB
SÉRIE C

Notas do Santa Cruz: veja as avaliações do Escrete de Ouro no empate com o Botafogo-PB

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.