Cristian de Souza avalia empate do Santa Cruz com Botafogo-PB e elogia reação no 2º tempo

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Técnico da Cobra Coral avaliou que as equipes apresentaram comportamentos diferentes em cada etapa do jogo; confira as falas do treinador

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O Santa Cruz empatou por 2 a 2 com o Botafogo-PB no último sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Cobra Coral precisou buscar a igualdade duas vezes depois de ficar em desvantagem no placar.

Após a partida, o técnico Cristian de Souza avaliou que as equipes apresentaram comportamentos diferentes em cada etapa. Para o treinador, o Santa Cruz encontrou dificuldades para controlar o meio-campo no primeiro tempo, mas conseguiu mudar a dinâmica do jogo após o intervalo.





Cristian explica dificuldades do Santa Cruz no primeiro tempo

Na avaliação do treinador, o Botafogo-PB conseguiu aproveitar sua superioridade numérica no meio-campo durante a primeira etapa. Cristian afirmou que a equipe já esperava encontrar dificuldades diante da qualidade individual do adversário.

"Dois tempos distintos. Nós sabíamos da qualidade individual do Botafogo. Tivemos alguns desequilíbrios no primeiro tempo, fomos envolvidos muitas vezes, principalmente no meio-campo, onde ficamos em uma certa inferioridade numérica", explicou.

O técnico também detalhou uma mudança que precisou fazer durante a partida. A ideia inicial era utilizar Vitinho mais centralizado, mas a configuração do jogo exigiu que o jogador passasse a atuar mais aberto para acompanhar o lateral adversário.

"Minha ideia era ter o Vitinho por dentro, a gente ter um quadrado, mas o jogo mostrou que eu precisava abrir o Vitinho para marcar o lateral deles. Aí é cobertor curto: a gente perde o meio, então o adversário tem uma superioridade no primeiro tempo", afirmou Cristian.





Treinador destaca reação na segunda etapa

Depois do intervalo, o Santa Cruz mudou sua postura e passou a pressionar o Botafogo-PB no campo de ataque. Cristian destacou a circulação de bola e a participação dos zagueiros na construção das jogadas.

"No segundo tempo, voltamos pisando no campo adversário, querendo ter a bola. O jogo troca de controle, nossa equipe começa a circular a bola, trocar de corredores, nossos zagueiros tendo a capacidade de jogar e construir no campo adversário", disse.

A equipe pernambucana chegou ao empate com Ronald, sofreu o segundo gol pouco depois e novamente buscou a igualdade, desta vez com Eron.

"Buscamos o empate, logo após tomamos o gol, buscamos de novo o empate. Isso é difícil aqui dentro, difícil na competição. Eu estava torcendo para ter até mais tempo para a gente poder, até quem sabe, ganhar o jogo", afirmou.

Cristian valoriza equilíbrio do grupo

Apesar de não ter conseguido a vitória, o treinador avaliou positivamente a maneira como o Santa Cruz reagiu e manteve o equilíbrio durante o confronto.

"Mas tenho que falar desse equilíbrio que o grupo teve. Foi muito equilibrado, não se desajustou nunca no jogo. Buscamos um resultado que é importante, sim", destacou.

Com o empate, o Santa Cruz chegou aos 25 pontos e permanece dentro da zona de classificação para a segunda fase da Série C. A equipe ocupa a quarta colocação provisória e mantém quatro pontos de vantagem sobre o Ypiranga-RS, nono colocado.

"A gente está amadurecendo, nosso grupo está pegando cara de quem vai brigar para classificar e, quando classificar, entrar [na próxima fase] com o emocional equilibrado e forte", concluiu.