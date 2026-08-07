Técnico do Santa Cruz confirma contratação de Arílson e volante recebe elogios
Tricolor, que ainda não oficializou a mais nova contratação, buscava um primeiro volante desde a saída de Balotelli ainda no semeste passado
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O técnico Cristian de Souza confirmou a contratação do volante Arilson, de 32 anos. Ele chega ao Arruda para suprir a carência de um primeiro homem de meio-campo e encorpar o elenco coral. O atleta disputou 16 partidas e marcou um gol pelo Betim-MG nesta temporada, mantendo ritmo de jogo ativo.
A contratação do meio-campista foi celebrada pelo treinador tricolor, que destacou o perfil de liderança e a experiência do novo comandado para o momento decisivo da competição. Arilson já realizou treinos físicos no Arruda durante esta sexta-feira (7).
"É um jogador experiente, está com uma boa minutagem neste ano. Tem uma vivência boa de Campeonato Brasileiro. É uma reposição para a saída de um primeiro volante. A gente comemora a chegada dele. Hoje treinei apenas com 19 jogadores, é muito pouco. É uma liderança, tem uma boa palavra também no vestiário", avaliou Cristian de Souza.
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Arilson chega para disputar posição em um setor que já conta com Pedro Favela, Fabinho, Silva, Andrey e Léo Costa. Ele é o segundo reforço anunciado pelo Tricolor nesta janela de transferências, juntando-se ao atacante Jhoninha.
O próximo reforço oficializado deve ser o atacante Cassiano, que já se despediu do América-RN, onde disputou a Série D.
De acordo com informações apuradas pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o Tricolor do Arruda ainda busca mais dois centroavantes para a Série C. Isso porque Tiago Marques e Eron ainda não conseguiram entregar a performance esperada.
Próximo jogo do Santa Cruz
Em meio ao reforço do plantel, o Santa Cruz foca as atenções no compromisso deste sábado (8). O time tricolor enfrenta o Botafogo-PB, às 17h, no Estádio Almeidão, em confronto válido pela 16ª rodada da Série C.
Ocupando a quinta colocação com 24 pontos, o Tricolor busca somar mais três pontos nas rodadas finais para alcançar a margem de segurança e carimbar a vaga no quadrangular decisivo do acesso.