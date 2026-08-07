SAF do Santa Cruz pode sair quando? Entenda como deve ser novo trâmite
Santa Cruz analisa novo processo de SAF e tem a expectativa de fazer o anúncio oficial do novo investidor ainda até o fim deste ano
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A SAF do Santa Cruz com certeza é assunto que mais interessa ao tricolor neste momento, mesmo com o clube brigando firme pelo acesso para a Série B do ano que vem. E muitos torcedores ainda alimentam a chance do processo de SAF sair ainda neste ano, já que o presidente Bruno Rodrigues já confirmou que há um novo investidores prestes a ser oficializado. No caso, o grupo Matix, que tem Thairo Arruda e Danilo Caixero como líderes.
Contudo, o torcedor precisa entender que não é um processo simples, onde a burocracia anda em poucos dias. Há uma série de questões.
Isso porque, mesmo que o novo grupo seja oficializado em agosto, há processos administrativos que possivelmente vão impedir o novo investidor de atuar plenamente.
E não estamos falando do processo passar por Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, como ocorreu com a Cobra Coral Participações. Segundo Bruno Rodrigues, esse processo será superado uma vez que o grupo Matix deve "apenas" assumir as ações do antigo investidor.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No caso, estamos falando de outro processo, que envolve principalmente a Recuperação Judicial. Como o Santa Cruz está em processo de RJ, a entrada de um novo investidor no clube precisa ser homologada por um juiz, que irá analisar o caso e possivelmente autorizar o processo de constituição de SAF. Esse processo inclusive envolve a abertura de um leilão, onde outros grupos poderão apresentar propostas pela SAF coral.
Avançada essa etapa, há ainda o processo de transição da associação para a SAF plena. Apesar de não ter uma regra exata, espera-se que cerca de 60 a 90 dias sejam necessários para isso.
Ou seja, é muito provável que, dando tudo certo com o novo investidor, a SAF tricolor esteja a pleno vapor em meados do fim desse ano. Só como exemplo, temos a experiência com a Cobra Coral Participações, que foi foi aprovada pelo Conselho em novembro do ano passado e tinha uma previsão de operar em abril. Um prazo de mais ou menos 5 meses a partir do anúncio.
E importante ponderar que ainda não há data para o anúncio da Matix como novo grupo. Até porque esse grupo precisa quitar o adiantamento feito pela Cobra Coral Participações, algo em torno de R$ 8 milhões e assumir uma espécie de adiantamento para que o Santa Cruz possa quitar seus débitos e pagar a etapa inicial da RJ, que será assumida pela SAF.
Essa parte, contudo, tem uma expectativa de ocorrer o mais breve. Tanto que existe otimismo por parte do Santa Cruz de que até o fim da Série C todos os salários e pendências com o elenco estejam quitados. Porque seria justamente o primeiro aporta da SAF.