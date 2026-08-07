SAF do Santa Cruz pode sair quando? Entenda como deve ser novo trâmite

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Santa Cruz analisa novo processo de SAF e tem a expectativa de fazer o anúncio oficial do novo investidor ainda até o fim deste ano

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A SAF do Santa Cruz com certeza é assunto que mais interessa ao tricolor neste momento, mesmo com o clube brigando firme pelo acesso para a Série B do ano que vem. E muitos torcedores ainda alimentam a chance do processo de SAF sair ainda neste ano, já que o presidente Bruno Rodrigues já confirmou que há um novo investidores prestes a ser oficializado. No caso, o grupo Matix, que tem Thairo Arruda e Danilo Caixero como líderes.

Contudo, o torcedor precisa entender que não é um processo simples, onde a burocracia anda em poucos dias. Há uma série de questões.

Isso porque, mesmo que o novo grupo seja oficializado em agosto, há processos administrativos que possivelmente vão impedir o novo investidor de atuar plenamente.

E não estamos falando do processo passar por Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, como ocorreu com a Cobra Coral Participações. Segundo Bruno Rodrigues, esse processo será superado uma vez que o grupo Matix deve "apenas" assumir as ações do antigo investidor.

No caso, estamos falando de outro processo, que envolve principalmente a Recuperação Judicial. Como o Santa Cruz está em processo de RJ, a entrada de um novo investidor no clube precisa ser homologada por um juiz, que irá analisar o caso e possivelmente autorizar o processo de constituição de SAF. Esse processo inclusive envolve a abertura de um leilão, onde outros grupos poderão apresentar propostas pela SAF coral.

Avançada essa etapa, há ainda o processo de transição da associação para a SAF plena. Apesar de não ter uma regra exata, espera-se que cerca de 60 a 90 dias sejam necessários para isso.

Ou seja, é muito provável que, dando tudo certo com o novo investidor, a SAF tricolor esteja a pleno vapor em meados do fim desse ano. Só como exemplo, temos a experiência com a Cobra Coral Participações, que foi foi aprovada pelo Conselho em novembro do ano passado e tinha uma previsão de operar em abril. Um prazo de mais ou menos 5 meses a partir do anúncio.

E importante ponderar que ainda não há data para o anúncio da Matix como novo grupo. Até porque esse grupo precisa quitar o adiantamento feito pela Cobra Coral Participações, algo em torno de R$ 8 milhões e assumir uma espécie de adiantamento para que o Santa Cruz possa quitar seus débitos e pagar a etapa inicial da RJ, que será assumida pela SAF.

Essa parte, contudo, tem uma expectativa de ocorrer o mais breve. Tanto que existe otimismo por parte do Santa Cruz de que até o fim da Série C todos os salários e pendências com o elenco estejam quitados. Porque seria justamente o primeiro aporta da SAF.