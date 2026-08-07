Pedro Favela garante elenco "blindado" após atrito entre técnico e executivo do Santa Cruz: "Não é normal"

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Volante garantiu que o desentendimento não afetou a equipe e projetou o próximo jogo como um "teste" visando o Quadrangular Final da Série C

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O volante coral Pedro Favela garantiu que o elenco do Santa Cruz não foi afetado com o desentendimento entre o técnico Cristian de Souza e o executivo Alex Brasil após a derrota para o Figueirense. O presidente Bruno Rodrigues precisou entrar em ação para acalmar os ânimos entre o treinador e o dirigente.

O atrito foi tão grande nos primeiros dias da preparação para o próximo jogo contra o Botafogo-PB que até a demissão de Cristian de Souza foi especulada. Porém, negada por ambas as partes e também o mandatário tricolor.

Para Pedro Favela, a experiência do grupo tem sido fundamental para evitar que problemas extracampo afetem o rendimento dentro das quatro linhas.

"Não é normal acontecer coisas como essa, mas o elenco tem um jeito muito maduro de administrar tudo. Por todas as adversidades que a gente vive, sabemos lidar rapidamente, sem render bastante. E nada afeta a gente", afirmou Favela.

"Conseguimos nos blindar, até melhorar o clima, e eles conduziram muito bem o assunto. Sábado a gente vai descobrir o desenrolar dessa situação. Quanto ao elenco, tudo fluiu muito bem, quanto ao treino, quanto a responsabilidade, quanto a tudo", garantiu o volante.

Livre das distrações externas, a atenção do grupo se volta para o compromisso decisivo deste sábado (8). Favela projetou o próximo desafio como o cenário ideal para balizar a performance do Santa Cruz na Série C, encarando o duelo como um verdadeiro parâmetro para a fase mata-mata.

"É o jogo pra se provar, pra se testar. Na segunda fase, serão jogos desse porte, podendo até ser contra eles. Não podemos escolher adversário. Chegou a hora de mostrarmos o nosso valor, o que colocou a gente dentro do G-8, porque fomos tão bem fora de casa. É um grande teste para o Santa Cruz", projetou o atleta.

Próximo jogo do Santa Cruz

O Santa Cruz visita o Botafogo-PB, neste sábado (8), às 17h (de Brasília), no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na classificação, o Tricolor do Arruda é o 5º colocado com 24 pontos, três a menos que o líder Brusque e três a mais que o 9º colocado Ypiranga-RS, primeiro clube do "lado de fora" do G-8.