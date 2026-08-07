Morre Edinho, ex-presidente do Santa Cruz
Edson Nogueira comandou o Santa Cruz entre os anos de 2007 e 2008, também tendo sido importante para o crescimento do Futsal em Pernambuco
Por
Thiago Wagner
Publicado em 07/08/2026 às 15:30
| Atualizado em 07/08/2026 às 16:47
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Morreu nesta sexta-feira (7) o ex-presidente do Santa Cruz Édson Nogueira, aos 82 anos. Conhecido com Edinho, ele comandou o Santa Cruz de 2007 a 2008.
O Santa Cruz lamentou a morte do ex-dirigente por meio de nota oficial. Confira abaixo:
O Santa Cruz Futebol Clube lamenta, com profunda tristeza, o falecimento do ex-presidente Edson Domingues Nogueira.
Neste momento de dor, o clube se solidariza com seus familiares e amigos, desejando força e conforto.
O Santa Cruz Futebol Clube presta suas sinceras condolências.
Além de ter presidido o Santa Cruz, Edinho teve importância no futsal pernambucano, tendo sido presidente da Federação Pernambucana de Futsal. A FPFS também emitiu nota.
NOTA DE PESAR
Lamentamos, com profunda tristeza, o falecimento do maior Presidente de Todos os tempos Edson Domingues Nogueira, ex-presidente da Federação Pernambucana de Futsal, que dedicou parte de sua trajetória ao fortalecimento e ao desenvolvimento do futsal em Pernambuco.
Sua atuação à frente da FPFS deixou um legado de compromisso, dedicação e amor ao Futsal, sendo lembrado por sua importante contribuição para o crescimento da modalidade em nosso estado.
Neste momento de dor, a Federação Pernambucana de Futsal manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a toda a comunidade esportiva, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda.
Édson Domingues Nogueira
Ex-Presidente da Federação Pernambucana de Futsal
01/05/1944 – 07/08/2026