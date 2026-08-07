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Santa Cruz | Notícia

Morre Edinho, ex-presidente do Santa Cruz

Edson Nogueira comandou o Santa Cruz entre os anos de 2007 e 2008, também tendo sido importante para o crescimento do Futsal em Pernambuco

Por Thiago Wagner Publicado em 07/08/2026 às 15:30 | Atualizado em 07/08/2026 às 16:47
Imagem do estádio José do Rego Maciel, o Arruda, a casa do Santa Cruz
Imagem do estádio José do Rego Maciel, o Arruda, a casa do Santa Cruz - Jailton Jr/JC Imagem

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Morreu nesta sexta-feira (7) o ex-presidente do Santa Cruz Édson Nogueira, aos 82 anos. Conhecido com Edinho, ele comandou o Santa Cruz de 2007 a 2008.

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O Santa Cruz lamentou a morte do ex-dirigente por meio de nota oficial. Confira abaixo:

O Santa Cruz Futebol Clube lamenta, com profunda tristeza, o falecimento do ex-presidente Edson Domingues Nogueira.

Neste momento de dor, o clube se solidariza com seus familiares e amigos, desejando força e conforto.

O Santa Cruz Futebol Clube presta suas sinceras condolências.

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Além de ter presidido o Santa Cruz, Edinho teve importância no futsal pernambucano, tendo sido presidente da Federação Pernambucana de Futsal. A FPFS também emitiu nota.

NOTA DE PESAR

Lamentamos, com profunda tristeza, o falecimento do maior Presidente de Todos os tempos Edson Domingues Nogueira, ex-presidente da Federação Pernambucana de Futsal, que dedicou parte de sua trajetória ao fortalecimento e ao desenvolvimento do futsal em Pernambuco.

Sua atuação à frente da FPFS deixou um legado de compromisso, dedicação e amor ao Futsal, sendo lembrado por sua importante contribuição para o crescimento da modalidade em nosso estado.

Neste momento de dor, a Federação Pernambucana de Futsal manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a toda a comunidade esportiva, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda.

Édson Domingues Nogueira
Ex-Presidente da Federação Pernambucana de Futsal

01/05/1944 – 07/08/2026

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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