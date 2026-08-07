Botafogo-PB x Santa Cruz ao vivo (08/08): onde assistir, horário e escalações

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Tricolor do Arruda chega na 16ª rodada da Série C precisando se recuperar da derrota em casa para o Figueirense e encaminhar a classificação

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Pensando no acesso, o Santa Cruz disputa um grande teste, neste sábado (8), em jogo válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Arruda enfrenta o Botafogo-PB, às 17h (de Brasília), no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Os dois times possuem grandes investimentos e são fortes candidatos ao acesso.

De um lado, o Belo, que ocupa a 3ª colocação com 25 pontos, e venceu fora de casa por 2x1 o Caxias. Do outro, a Cobra Coral, na 5ª posição com 24 pontos e um resultado negativo de 1x0 em casa para o Figueirense na rodada passada.

Vale lembrar que ambos os times possuem uma diferença considerável de pontos em relação ao "lado de fora" do G-8. Isso porque o Ypiranga-RS é o 9º colocado com 21 pontos.

"É um jogo grande. São as duas equipes com melhores desempenhos nas últimas rodadas. Um adversário com características parecidas, jogadores experientes. Um clube que tem tradição, torcida", afirmou o técnico Cristian de Souza.

"Um ótimo teste para o nosso time. Vamos ver a nossa resposta, pois será bom de olho no quadrangular final", completou o treinador coral, que, na entrevista coletiva, confirmou a contratação do volante Arilson, de 32 anos, que já realize treinos físicos no Arruda.

Cobra Coral

O técnico Cristian de Souza não contará com dois titulares: o zagueiro William Alves (suspenso) e o lateral-esquerdo Alex Ruan (vetado pelo departamento médico). Assim, Eurico deve voltar para a zaga e Thiago Ennes entra na lateral direita, enquanto Matheus Vinícius deve ocupar, de forma improvisada, o lado esquerdo.

Outra mudança, por escolha técnica, pode acontecer no gol tricolor. Existe a possibilidade de Rokenedy ganhar mais uma chance no time titular, já que os concorrentes não estão passando segurança. Isso sem contar que ele foi herói do acesso na temporada passada, ou seja, está acostumado com a pressão.

"É o jogo pra se provar, pra se testar. Na segunda fase, serão jogos desse porte, podendo até ser contra eles. Não podemos escolher adversário. Chegou a hora de mostrarmos o nosso valor, o que colocou a gente dentro do G-8, porque fomos tão bem fora de casa. É um grande teste para o Santa Cruz", afirmou o volante Pedro Favela.

No departamento médico, o Santa Cruz ainda possui mais dois jogadores, além de Alex Ruan. São eles: o lateral-esquerdo Rodrigues e o volante Léo Costa, nenhum dos dois possui previsão de retorno.

Adversário

O Botafogo-PB não perde há sete rodadas seguidas na Série C. Nesse recorte, foram seis vitórias (Maringá, Volta Redonda, Brusque, Anápolis, Confiança e Caxias) e um empate (Ypiranga-RS).

Os pilares desse time, além do técnico Marcelo Fernandes, com vasta experiência na Série C, são os experientes meia Nenê e atacante Henrique Dourado. Os dois, com passagens pelos principais clubes do Sul e Sudeste do Brasil, foram investimento pesados da SAF do Belo para buscar o acesso.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).

Ficha do jogo - Botafogo-PB x Santa Cruz

Botafogo-PB

Luiz Daniel; Erick, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela, Igor Maduro, Dudu Hatamoto e Rodolfo; Nenê e Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes.

Santa Cruz

Gabriel Souza (Rokenedy); Thiago Ennes, Eurico, Edson Miranda e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Fabinho e Everaldo; Vitinho, Ronald e Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.