fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz envia proposta para atacante Cassiano e descarta contratação do volante Aruá

Apesar da busca por reforços, a direção segue tendo como prioridade a regularização dos débitos com jogadores e funcionários ainda durante a Série C

Por Davi Saboya Publicado em 06/08/2026 às 6:16
Cassiano, atacante, em ação pelo América-RN
Cassiano, atacante, em ação pelo América-RN - Gabriel Leite/América-RN

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Em busca de reforçar o elenco e, ao mesmo tempo, enxugar a folha salarial, o Santa Cruz segue bastante ativo na atual janela de transferências. Focado em manter a saúde financeira em dia, a prioridade da diretoria tricolor continua sendo a regularização dos débitos com atletas e comissão técnica, o que exige um perfil de contratações de baixo custo no mercado.

Leia Também

No setor ofensivo, um dos alvos da cúpula coral é o atacante Cassiano. Ponta canhoto e com bagagem internacional, incluindo uma passagem pelo futebol búlgaro, o jogador já tem em mãos uma proposta oficial do Santa Cruz. A informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O atleta disputou a última temporada pelo América-RN, clube em que já se despediu, e deve encorpar o setor de ataque, área que ainda deve receber mais investimentos: o clube trabalha nos bastidores para contratar outros dois centroavantes para o elenco.

Por outro lado, a busca por um volante do América-RN teve um desfecho negativo. O pernambucano Aruá, que havia demonstrado interesse em vestir a camisa coral, acabou descartado pela diretoria.

O motivo da desistência foi a demora do empresário do atleta em responder aos contatos do clube. Diante da morosidade nas tratativas, o Santa Cruz mudou de rota e já negocia com outro meio-campista de perfil polivalente, capaz de atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante.

Movimentação do Santa Cruz

Até o momento, o Tricolor oficializou apenas um reforço nesta janela: o atacante Jhoninha, primeira novidade anunciada para a sequência da temporada. As movimentações continuam nos bastidores à medida que a diretoria busca equilibrar a chegada de novas peças com a responsabilidade orçamentária do clube.

Leia também

Santa Cruz: Bruno Rodrigues rebate críticas e reafirma foco no acesso à Série B
Cobra Coral

Santa Cruz: Bruno Rodrigues rebate críticas e reafirma foco no acesso à Série B
Bruno Rodrigues detalha reestruturação no Santa Cruz, justifica atrasos e garante salários em dia com nova SAF
Foco no acesso

Bruno Rodrigues detalha reestruturação no Santa Cruz, justifica atrasos e garante salários em dia com nova SAF

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya