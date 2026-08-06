Santa Cruz envia proposta para atacante Cassiano e descarta contratação do volante Aruá
Apesar da busca por reforços, a direção segue tendo como prioridade a regularização dos débitos com jogadores e funcionários ainda durante a Série C
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Em busca de reforçar o elenco e, ao mesmo tempo, enxugar a folha salarial, o Santa Cruz segue bastante ativo na atual janela de transferências. Focado em manter a saúde financeira em dia, a prioridade da diretoria tricolor continua sendo a regularização dos débitos com atletas e comissão técnica, o que exige um perfil de contratações de baixo custo no mercado.
No setor ofensivo, um dos alvos da cúpula coral é o atacante Cassiano. Ponta canhoto e com bagagem internacional, incluindo uma passagem pelo futebol búlgaro, o jogador já tem em mãos uma proposta oficial do Santa Cruz. A informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.
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O atleta disputou a última temporada pelo América-RN, clube em que já se despediu, e deve encorpar o setor de ataque, área que ainda deve receber mais investimentos: o clube trabalha nos bastidores para contratar outros dois centroavantes para o elenco.
Por outro lado, a busca por um volante do América-RN teve um desfecho negativo. O pernambucano Aruá, que havia demonstrado interesse em vestir a camisa coral, acabou descartado pela diretoria.
O motivo da desistência foi a demora do empresário do atleta em responder aos contatos do clube. Diante da morosidade nas tratativas, o Santa Cruz mudou de rota e já negocia com outro meio-campista de perfil polivalente, capaz de atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante.
Movimentação do Santa Cruz
Até o momento, o Tricolor oficializou apenas um reforço nesta janela: o atacante Jhoninha, primeira novidade anunciada para a sequência da temporada. As movimentações continuam nos bastidores à medida que a diretoria busca equilibrar a chegada de novas peças com a responsabilidade orçamentária do clube.