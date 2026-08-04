Santa Cruz inaugura "loja de primeiro mundo" e prevê mais três unidades em shoppings
Presidente afirma que espaço foi antecipado para atender a torcida antes do Dia dos Pais e revela que contrato prevê novas lojas em shoppings
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O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, anunciou que o clube inaugurará sua nova loja oficial na próxima terça-feira (5), às 10h, antecipando o cronograma inicialmente previsto. Segundo o dirigente, a decisão foi tomada para atender os pedidos dos torcedores e também aproveitar o período de maior procura por produtos oficiais antes do Dia dos Pais.
Em entrevista ao Fórum Esportivo, Bruno explicou que a nova operação será realizada em parceria com o Grupo Shalom, empresa responsável por administrar lojas oficiais de clubes como o Cruzeiro.
"A gente conseguiu fechar uma parceria com um dos maiores grupos brasileiros, o Grupo Shalom, que, por exemplo, faz as lojas do Cruzeiro. Essa loja estava prevista para ser aberta daqui a um mês. Eu conversei bastante com a empresa, mostrando que nós tínhamos uma urgência em abrir antes, para dar uma satisfação ao nosso torcedor, que cobra isso há muito tempo."
O presidente destacou que o Dia dos Pais representa um dos períodos de maior venda de camisas oficiais ao longo do ano, o que trouxe motivação para antecipar a inauguração.
"O Dia dos Pais é a segunda data que mais vende camisas no ano para o clube. Então, é bom para os dois abrir antes. Mostrei que era vantajoso para ambas as partes. Eles dobraram a equipe de mão de obra e vamos inaugurar essa loja no dia 5, às 10h da manhã."
Segundo Bruno Rodrigues, o novo espaço contará com uma estrutura mais moderna e um portfólio ampliado de produtos para os torcedores.
"Será uma loja de primeiro mundo, muito mais moderna, muito mais bonita, com produtos variados e que, não tenho dúvida, vão atender imediatamente o nosso torcedor."
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Contrato prevê mais três lojas
Além da unidade que será inaugurada, o presidente revelou que o contrato firmado com o Grupo Shalom prevê a abertura de outras três lojas oficiais em shoppings da Região Metropolitana do Recife.
Os locais previstos são os shoppings Recife, Tacaruna e RioMar. De acordo com Bruno, essa expansão faz parte das obrigações assumidas pela empresa, embora novas unidades possam ser abertas futuramente.
"O nosso contrato prevê que, além dessa loja, vamos abrir mais três lojas em shoppings. Isso é obrigatório, mas não quer dizer que vai parar por aí. Contratualmente, eles têm um prazo para isso. Os shoppings previstos são Recife, Tacaruna e RioMar."
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Clube busca normalizar estoque de camisas
A abertura da nova loja acontece em um momento em que o Santa Cruz trabalha para normalizar a oferta de produtos oficiais. Nos últimos meses, a alta procura pelas camisas da temporada 2026, produzidas pela Reebok, provocou falta de estoque em alguns tamanhos e modelos.
Segundo o clube, porém, os produtos vêm sendo repostos gradualmente, e a expectativa é que a nova estrutura facilite a distribuição e amplie a disponibilidade dos itens para os torcedores.