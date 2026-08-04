fechar
Santa Cruz |

Santa Cruz inaugura "loja de primeiro mundo" e prevê mais três unidades em shoppings

Presidente afirma que espaço foi antecipado para atender a torcida antes do Dia dos Pais e revela que contrato prevê novas lojas em shoppings

Por Lucas Valle Publicado em 04/08/2026 às 16:00
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz - Divulgação/Santa Cruz

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, anunciou que o clube inaugurará sua nova loja oficial na próxima terça-feira (5), às 10h, antecipando o cronograma inicialmente previsto. Segundo o dirigente, a decisão foi tomada para atender os pedidos dos torcedores e também aproveitar o período de maior procura por produtos oficiais antes do Dia dos Pais.

Em entrevista ao Fórum Esportivo, Bruno explicou que a nova operação será realizada em parceria com o Grupo Shalom, empresa responsável por administrar lojas oficiais de clubes como o Cruzeiro.

"A gente conseguiu fechar uma parceria com um dos maiores grupos brasileiros, o Grupo Shalom, que, por exemplo, faz as lojas do Cruzeiro. Essa loja estava prevista para ser aberta daqui a um mês. Eu conversei bastante com a empresa, mostrando que nós tínhamos uma urgência em abrir antes, para dar uma satisfação ao nosso torcedor, que cobra isso há muito tempo."

O presidente destacou que o Dia dos Pais representa um dos períodos de maior venda de camisas oficiais ao longo do ano, o que trouxe motivação para antecipar a inauguração.

"O Dia dos Pais é a segunda data que mais vende camisas no ano para o clube. Então, é bom para os dois abrir antes. Mostrei que era vantajoso para ambas as partes. Eles dobraram a equipe de mão de obra e vamos inaugurar essa loja no dia 5, às 10h da manhã."

Segundo Bruno Rodrigues, o novo espaço contará com uma estrutura mais moderna e um portfólio ampliado de produtos para os torcedores.

"Será uma loja de primeiro mundo, muito mais moderna, muito mais bonita, com produtos variados e que, não tenho dúvida, vão atender imediatamente o nosso torcedor."

Entre no canal do WhatsApp do Santa Cruz!

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Contrato prevê mais três lojas

Além da unidade que será inaugurada, o presidente revelou que o contrato firmado com o Grupo Shalom prevê a abertura de outras três lojas oficiais em shoppings da Região Metropolitana do Recife.

Os locais previstos são os shoppings Recife, Tacaruna e RioMar. De acordo com Bruno, essa expansão faz parte das obrigações assumidas pela empresa, embora novas unidades possam ser abertas futuramente.

"O nosso contrato prevê que, além dessa loja, vamos abrir mais três lojas em shoppings. Isso é obrigatório, mas não quer dizer que vai parar por aí. Contratualmente, eles têm um prazo para isso. Os shoppings previstos são Recife, Tacaruna e RioMar."

Leia Também

Clube busca normalizar estoque de camisas

A abertura da nova loja acontece em um momento em que o Santa Cruz trabalha para normalizar a oferta de produtos oficiais. Nos últimos meses, a alta procura pelas camisas da temporada 2026, produzidas pela Reebok, provocou falta de estoque em alguns tamanhos e modelos.

Segundo o clube, porém, os produtos vêm sendo repostos gradualmente, e a expectativa é que a nova estrutura facilite a distribuição e amplie a disponibilidade dos itens para os torcedores.

Leia também

Santa Cruz: Bruno Rodrigues rebate críticas e reafirma foco no acesso à Série B
Cobra Coral

Santa Cruz: Bruno Rodrigues rebate críticas e reafirma foco no acesso à Série B
Bruno Rodrigues detalha reestruturação no Santa Cruz, justifica atrasos e garante salários em dia com nova SAF
Foco no acesso

Bruno Rodrigues detalha reestruturação no Santa Cruz, justifica atrasos e garante salários em dia com nova SAF

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.