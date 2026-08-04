Santa Cruz: Bruno Rodrigues rebate críticas e reafirma foco no acesso à Série B
Em meio ao clima quente nos bastidores do Arruda, o presidente tricolor cobrou apoio e desabafou sobre a pressão política e virtual
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Em meio às cobranças dos tricolores, o presidente coral Bruno Rodrigues adotou um tom firme para afastar qualquer rumor sobre a condução do Santa Cruz durante a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, ele fez questão de deixar claro que a meta principal do clube se sobrepõe a qualquer conflito político interno.
O dirigente disparou contra a oposição e garantiu que seu foco está totalmente voltado dentro das quatro linhas para levar o Santa Cruz de volta à Segunda Divisão.
"Não vou deixar o clube à deriva. Se tem um ou outro lá reclamando, não me importa. O clube tem que subir. Depois que subir, a gente faz um MMA e vai pra o pau", declarou o presidente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A declaração contundente refletiu o nível de atrito existente na política interna do Arruda, mas também explicitou a prioridade da atual gestão em assegurar o sucesso esportivo antes de resolver qualquer divergência pessoal ou institucional.
Além dos bastidores políticos, a postura de parte da torcida nas redes sociais também foi alvo de duras críticas por parte do mandatário. Bruno Rodrigues expressou indignação ao comentar a atitude de torcedores que demonstraram apoio a adversários diretos do Santa Cruz em confrontos decisivos.
"Eu vi na internet pessoas que se dizem grandes torcedores torcendo para o Figueirense. Acho isso uma canalhice, não ajuda em nada no Santa Cruz", desabafou o mandatário coral, criticando o descompromisso e o ambiente de volatilidade que frequentemente envolve a torcida tricolor.
Para o presidente, o grande desafio de gerir o Santa Cruz não está apenas em administrar o futebol profissional, mas também em contornar as turbulências dos bastidores do estádio José do Rego Maciel. Ao sintetizar o momento e a cultura ao redor do Arruda, Bruno Rodrigues foi enfático.
"O problema é que tudo no Santa Cruz escala", pontuou.
Apesar das turbulências e da troca de farpas públicas, o discurso oficial da presidência permanece inalterado: a prioridade absoluta é o acesso. Na Série C, o Santa Cruz está dentro da zona de classificação e ocupa a 5ª posição com 24 pontos.
Santa Cruz na Série C
O próximo jogo do Santa Cruz acontece neste sábado (8). Depois do hiato no calendário por causa da tabela da Copa do Brasil, o Tricolor voltar a jogar contra o Botafogo-PB, às 17h (de Brasília), no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série C e na última rodada o Tricolor perdeu em casa por 1x0 para o Figueirense.