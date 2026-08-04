Bruno Rodrigues explica papel do presidente do Santa Cruz após implantação da SAF: "Terá poder de veto"
Presidente afirma que continuará com voz ativa no clube, integrará o conselho da SAF e diz que não pretende disputar a reeleição no fim do mandato
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O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, detalhou como será sua atuação após a implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube. Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o dirigente explicou que, mesmo com a SAF assumindo a gestão do futebol, o presidente da associação continuará tendo participação ativa nas decisões estratégicas.
Segundo Bruno, a estrutura do acordo com a associação, prevê que a SAF fique com 90% das ações, enquanto o Santa Cruz manterá os outros 10%. Além disso, será criado um conselho formado por sete integrantes, sendo cinco indicados pela SAF e dois pelo clube.
O presidente da associação fará parte desse grupo e terá poder de veto em determinadas decisões previstas no contrato.
"A SAF vai ficar com 90% e o clube com 10%. Haverá um conselho com sete membros, sendo cinco indicados pela SAF e dois pelo clube. O presidente executivo fará parte desse conselho e terá voz ativa, porque o próprio contrato prevê que, em diversas situações, o presidente da associação terá poder de veto. Esse é um ponto muito importante."
Bruno fez questão de destacar que o cargo não será apenas representativo após a implantação da SAF. Apesar de a gestão do futebol ficar sob responsabilidade dos investidores, o dirigente afirmou que continuará acompanhando de perto o funcionamento da nova estrutura.
"Ele não será apenas uma figura simbólica, como se costuma dizer. Quem vai gerir o futebol, evidentemente, será a SAF, mas o presidente do clube terá poder de veto em várias situações. Por isso também é importante estar no dia a dia do clube e da SAF, acompanhando cada passo, cada avanço. O presidente da associação terá um papel primordial após a implantação da SAF."
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Nova SAF está em fase final
Nos últimos dias, Bruno Rodrigues também revelou que as negociações para a nova SAF avançaram. Segundo o presidente, o investidor esteve no Recife para cumprir uma série de reuniões com órgãos públicos e dirigentes do clube.
O modelo prevê a compra da participação da Cobra Coral Participações S/A, substituindo o grupo investidor anterior. De acordo com Bruno, esse formato deve acelerar a conclusão da operação, já que a proposta original já passou pelas instâncias internas do Santa Cruz.
Além disso, uma das principais mudanças em relação ao projeto anterior é que o Arruda deixará de ser cedido definitivamente à SAF. A utilização do estádio deverá ocorrer por meio de um contrato de comodato, preservando o patrimônio do clube.
Bruno também informou que os profissionais responsáveis pela gestão da nova SAF possuem experiência internacional, tendo ocupado cargos de CEO no Botafogo e no Lyon.
Presidente não confirma disputa por reeleição
Durante a entrevista, Bruno Rodrigues também falou sobre seu futuro político no Santa Cruz. Apesar de estar apto para concorrer à reeleição nas eleições marcadas para 6 de dezembro, o dirigente não confirmou sua presença na disputa.
"Temos eleição no fim do ano, no dia 6 de dezembro. O mandato no Santa Cruz é de três anos, com direito a uma única reeleição. Então, eu estaria habilitado a ser candidato. Já fui perguntado diversas vezes e, em várias rodas de conversa, já disse que não. Estou cansado, esgotado pela entrega que tive ao clube."
O presidente encerrou afirmando que seu foco segue voltado para a conclusão da SAF e para garantir uma transição segura da gestão do futebol, enquanto o clube trabalha paralelamente na recuperação judicial e na reestruturação financeira.