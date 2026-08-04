Bruno Rodrigues detalha reestruturação no Santa Cruz, justifica atrasos e garante salários em dia com nova SAF
Presidente assumiu falha em parceria passada, destacou a folha salarial de R$ 1,3 milhão e assegurou blindagem ao time na busca pelo acesso à Série B
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O momento vivido pelo Santa Cruz é de transição e otimismo renovado com o acordo encaminhado junto aos novos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), mas sem ignorar as cicatrizes do passado recente. Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o presidente coral Bruno Rodrigues esclareceu os motivos dos desencaixes orçamentários do clube e apresentaou o planejamento que visa estabilizar os pagamentos do departamento de futebol.
Com uma folha salarial atualmente avaliada em R$ 1,3 milhão, o mandatário tricolor reconheceu equívocos recentes e garantiu que o elenco terá tranquilidade total durante a caminhada rumo ao acesso.
Ao explicar o histórico recente das dívidas operacionais, Bruno Rodrigues fez questão de pontuar que o planejamento do clube funcionava rigorosamente em dia até a chegada da Cobra Coral Participações S/A com os investidores mineiros.
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O presidente relembrou as dificuldades enfrentadas na disputa da Série D do ano passado e explicou como o não cumprimento dos acordos com os investidores iniciais da SAF comprometeu as contas do Tricolor do Arruda.
"Pagamos os salários em dia até a chegada da Cobra Coral. O desencaixe aconteceu quando a Cobra Coral chegou, aumentamos a folha com o compromisso deles de assumir, e não foi isso que aconteceu. Isso aconteceu durante a Série D do ano passado, mostrei a importância do acesso e não tivemos essa reciprocidade. Só que temos que aprender com os erros. Agora, existirá o aporte inicial para equilibrar as coisas e em seguida vem os aportes mensais", explicou o dirigente.
Apesar das turbulências passadas, o cenário atual no Arruda aponta para uma realidade distinta. Sob o comando da atual comissão técnica e com um grupo reformulado, o Santa Cruz apresenta um desempenho consistente na briga pelo acesso na Série C.
Nova SAF do Santa Cruz
O grande trunfo para assegurar a saúde financeira da instituição, de acordo com o presidente, reside na consolidação do novo modelo de SAF. Bruno Rodrigues demonstrou forte confiança na capacidade dos novos investidores em profissionalizar e simplificar os processos operacionais do futebol profissional, eliminando gargalos que historicamente afetaram a rotina do clube.
"Estamos em outro momento. Temos um time melhor, em um campeonato diferente, e o time vem dando o resultado em campo. Temos tudo para subir e não vou medir esforços. Eu vou colocar os salários em dia dentro do campeonato, de uma forma ou de outra. Tenho que gerar tranquilidade ao meu elenco e não quero ouvir ninguém dizendo que não subimos por uma ou duas folhas atrasadas. O novo grupo da SAF é da bola e tenho certeza que será mais fácil de lidar", afirmou com convicção.
Com os resultados dentro das quatro linhas respaldando a confiança da diretoria, o compromisso assumido por Bruno Rodrigues serve tanto como garantia ao grupo de jogadores quanto como prestação de contas à torcida tricolor. O objetivo final permanece inalterado: garantir a estabilidade administrativa necessária para que o Santa Cruz alcance o sonhado acesso e volte a jogar à Série B.