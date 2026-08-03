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Santa Cruz | Notícia

"Só apresento um investidor aqui com o dinheiro na conta", diz presidente do Santa Cruz sobre SAF

Bruno Rodrigues abriu o jogo sobre o processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal

Por Davi Saboya Publicado em 03/08/2026 às 21:39
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

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O presidente Bruno Rodrigues garantiu que só apresentará os novos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz após receber o primeiro aporte dos investimentos programados. Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, ele explicou que o clube precisa dessa quantia para quitar as dívidas de curto prazo e equilibrar as contas.

"Não quero dizer uma data, porque sei que o torcedor está cansado. Eu só apresento um investidor aqui com o dinheiro na conta para quitar as dívidas de curto prazo. Investimento no Arruda: o valor será menor, será algo mais rápido."

"Minha expectativa é que o acordo seja fechado em breve e o aporte chegue pra quitar as dívidas de curto prazo. Não são grandes valores, mas tranquiliza o futebol do Arruda. Em seguida, vem os aportes mensais."

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Bruno Rodrigues explicou que os investidores que irão gerir a SAF do Santa Cruz passaram pelo Botafogo e Lyon, ambos foram CEO dos respectivos clubes. Vale lembrar que as ações da Cobra Coral Participações S/A estão sendo vendidas após a desistência do grupo mineiro.

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"Hoje, depois que ocorreram os problemas com a Cobra Coral e rompemos unilateralmente, receberam a proposta do Grupo Matrix, Tairon Arruda, que estava no Botafogo, e Danilo Caixero, que era CEO do Lyon. Os investidores, o lastro está sendo dado por investidores nacionais e internacionais."

"Em que pé está hoje, as ações da Cobra Coral está sendo comprada. A Matrix queria fazer uma nova proposta pelo Santa Cruz e a gente fizesse o distrato com a Cobra Coral. Só que eu convenci que a opção mais rápido era a troca de posições. Porém, com a exceção, da entrada do Arruda, que será em regime de comodato."

Veja a entrevista na íntegra com o presidente do Santa Cruz

O líder do Executivo ainda enalteceu a importância do aporte feito pelos investidores iniciais da Cobra Coral para o pagamento de parte da dívida junto aos credores. No total, a quantia chegou a R$ 8 milhões e fez parte do processo de Recuperação Judicial do Santa Cruz.

"Precisávamos tomar esse iniciativa. Esse recurso alocado para o pagamento dos credores foi de grande importância e foi feito pela Cobra Coral Participações S/A. Eles nos atrapalharam muito, mas nos ajudaram nessa parte. Em breve, vamos convocar a reunião dos credores e esse novo pagamento será feito pelos novos investidores"

"Sempre defendi a SAF, pois esse modelo antigo de futebol sempre vira uma bola de neve. A associação não se sustenta. Vai jogando os débito para frente e nunca se paga"

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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