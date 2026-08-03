Santa Cruz busca camisa 9 e admite investir mais na posição

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Após saída de Quirino, clube coral procura centroavante no mercado; Thiago Marques não convence, enquanto Aruá se aproxima do Arruda

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O Santa Cruz pretende contratar um centroavante para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro, o clube admite realizar um investimento maior para encontrar um novo camisa 9.

A movimentação acontece após a saída de Quirino, que rescindiu o contrato na Justiça. O atacante tinha um dos maiores salários do elenco, com vencimentos estimados em cerca de R$ 100 mil mensais.

Além do centroavante, o Santa Cruz está próximo de acertar a contratação do meia Aruá, ex-América-RN. O jogador é pernambucano e teria manifestado o desejo de defender o Tricolor, apesar do interesse de outros clubes da Série C.

A direção entende que precisa repor a saída de Quirino com um jogador capaz de assumir a titularidade. Por isso, o clube aceita elevar o investimento previsto para a posição.

Thiago Marques é atualmente a principal opção para atuar como referência ofensiva, mas ainda não conseguiu se firmar. O centroavante foi vaiado pela torcida após o desempenho na derrota para o Figueirense, na Arena de Pernambuco.

Internamente, a avaliação também é de que o atacante ainda não apresentou rendimento suficiente para receber a confiança como titular. Com esse cenário, o Santa Cruz trabalha no mercado para contratar outro camisa 9.

Aruá próximo do Santa Cruz

Para o meio-campo, o nome mais avançado é o de Aruá. O jogador defendeu o América-RN e também desperta interesse de outros times da Terceira Divisão.

O Santa Cruz enfrenta concorrência na negociação, mas conta com a vontade do atleta. Pernambucano, Aruá teria colocado o clube coral como prioridade para a sequência da temporada.

A direção já anunciou o atacante Jhoninha, que chegou do Velo Clube, e busca novas peças para repor as recentes saídas e ampliar as opções do técnico Cristian de Souza.