fechar
Santa Cruz | Notícia

Arruda pode ser liberado ainda neste ano, mas Santa Cruz só deve voltar a jogar no estádio em 2027

Bruno Rodrigues frisou que o estádio José do Rego Maciel pode ser liberado durante a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 03/08/2026 às 22:09
Imagem do estádio José do Rego Maciel, o Arruda, a casa do Santa Cruz
Imagem do estádio José do Rego Maciel, o Arruda, a casa do Santa Cruz - Jailton Jr/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (3), o presidente Bruno Rodrigues afirmou que a Comissão Patrimonial dará entrada em breve no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do estádio do José do Rego Maciel. Em seguida, ele frisou que obras pontuais podem liberar o Arruda com cerca uma capacidade de cerca de 20 mil torcedores. No entanto, o mandatário explicou que a justificativa é que o time profissional continue jogando na Arena de Pernambuco.

Leia Também

Bruno Rodrigues contou que a liberação pode acontecer na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Assim, jogando no equipamento de São Lourenço da Mata, o clube teria a possibilidade de receber um público ainda maior de cerca de 40 mil torcedores.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"As informações que tenho da Comissão Patrimonial, que está conduzindo a reforma do Arruda, é que na próxima semana vai ser dada entrada no AVCB, do Bombeiros, e com reformas pontuais, poderemos ter o estádio liberado com 20 mil torcedores."

"Isso seria na reta final da Série C, só que aí seria um público pequeno para o que devemos receber nos jogos decisivos. Assim, acho que no próximo ano, o nosso estádio estará liberado."

Veja a entrevista na íntegra com o presidente do Santa Cruz

Vale lembrar que a Arena de Pernambuco não deve receber mais jogos após o mês de novembro. Isso porque o palco passará por uma troca de gramado e outras mudanças para atender as exigências da Fifa.

O estádio está confirmado como uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O período de reformas deve acontecer entre dezembro e março.

“A gente vai estar nesse processo (de obras), a gente não vai conseguir receber os jogos aqui, justamente porque nosso gramado vai estar em fase de testes”, afirmou a diretora da Arena de Pernambuco, Lohaine Collins, em entrevista ao programa Escrete Clube, no canal do Youtube da Rádio Jornal.

Leia também

Santa Cruz busca camisa 9 e admite investir mais na posição
Santa Cruz

Santa Cruz busca camisa 9 e admite investir mais na posição
"Só apresento um investidor aqui com o dinheiro na conta", diz presidente do Santa Cruz sobre SAF
Sociedade Anônima do Futebol

"Só apresento um investidor aqui com o dinheiro na conta", diz presidente do Santa Cruz sobre SAF

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya