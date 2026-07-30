Santa Cruz: Bruno Rodrigues define prioridades e confirma reposições para o elenco

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Bruno Rodrigues disse que o Santa Cruz pretende regularizar a situação financeira dos atletas ainda durante a Série C e confirmou reposições no elenco

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O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, afirmou que a prioridade da diretoria é quitar as pendências financeiras com o elenco, mas garantiu que isso não impedirá o clube de buscar reposições para as saídas de Diego Quirino e Marquinhos. As declarações foram dadas em entrevista exclusiva ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, na manhã desta quinta-feira (30).

Segundo o dirigente, a regularização dos pagamentos é um objetivo diário da diretoria. Ao mesmo tempo, ele assegurou que o departamento de futebol fará as reposições consideradas necessárias para a sequência da Série C.

Bruno Rodrigues promete quitar pendências com o elenco

Questionado sobre a prioridade entre regularizar a situação financeira dos jogadores e contratar reposições, Bruno Rodrigues afirmou que o clube trabalha para resolver os débitos ainda durante a disputa da Série C.

"Eu durmo e acordo tentando resolver essa pendência financeira e quitar todos os salários e obrigações do nosso elenco dentro do campeonato. E isso vai ser feito. Estou te adiantando: a gente vai quitar, ainda dentro do campeonato, todas as nossas pendências financeiras com o elenco."

Na sequência, o dirigente reconheceu as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube e citou fatores que impactam o orçamento.

"É uma luta muito grande. A SAF ainda não está instalada. Também tivemos números de público muito abaixo do esperado nessa primeira fase. A base de sócios também podia ser um pouco maior. Então, as dificuldades existem, mas estamos aqui para resolvê-las. Trabalhamos diariamente para resolver essas questões financeiras. Vamos resolver, sim. O elenco vai jogar com tudo em dia ainda dentro do campeonato."

Santa Cruz fará reposições no elenco

Apesar da prioridade em regularizar a situação financeira dos atletas, Bruno Rodrigues confirmou que o Santa Cruz buscará jogadores para substituir as saídas recentes do elenco. O dirigente ressaltou que as movimentações serão voltadas à reposição de peças, e não ao aumento do grupo de jogadores.

"Nosso objetivo é zerar todas as pendências com os jogadores, até para a gente ter, não só o discurso, mas aquilo que foi dito até pelo executivo lá atrás, por todos nós, de que a gente tem que quitar o elenco. É verdade. Mas, nesse caso, são reposições. Quando saem o Quirino e o Marquinhos, a gente precisa repor."

O presidente também afirmou que o clube não pretende abrir mão de reforçar o elenco caso isso seja necessário para atingir o principal objetivo da temporada.

"Eu não vou correr o risco de deixar de subir por causa de um esforço a mais. Não tenha dúvida disso. Então, vamos fazer o que é correto. Essas reposições não são novas contratações para aumentar o elenco; a gente precisa repor."

"Isso será feito dentro de uma transparência, de uma clareza, de uma conversa tranquila com o elenco e com a comissão técnica. Agora, a gente não vai medir esforço algum para subir, para conquistar o acesso à Série B este ano."

Saídas abriram espaço para reposições

O tema ganhou força após as saídas dos atacantes Diego Quirino e Marquinhos. Quirino deixou o Santa Cruz após conseguir a rescisão indireta do contrato na Justiça do Trabalho e, posteriormente, acertou com o Caxias para a sequência da Série C. Marquinhos acertou com o Chaves, de Portugal.

Bruno Rodrigues indicou que essas vagas serão preenchidas e reforçou que a diretoria pretende conciliar a regularização financeira do elenco com as reposições consideradas necessárias para a disputa do acesso à Série B.