Santa Cruz anuncia Jhoninha como reforço para sequência da Série C

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Atacante de 24 anos chega do Velo Clube, já treinou com o elenco coral e reforça o setor ofensivo após as saídas de Marquinhos e Quirino

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O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação do atacante Jhoninha para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador de 24 anos chega do Velo Clube e já participou de treinamento com o elenco tricolor.

Jhoninha atua pelos lados do campo e chega como reposição para o setor ofensivo. Recentemente, o Santa Cruz perdeu Marquinhos, negociado com o futebol português, e Quirino, que deixou o clube após obter a rescisão contratual na Justiça. O presidente Bruno Rodrigues havia prometido que haveria substituição para esses jogadores.

O atacante já havia negociado com o Santa Cruz em março, durante a reformulação do elenco para a disputa da Série C, mas o acordo não avançou naquele momento.

Jhoninha disputou 18 partidas pelo Velo Clube em 2026 e marcou dois gols. A equipe paulista foi eliminada nos pênaltis nas oitavas de final da Série D.

O atacante também acumula passagens por Goiatuba, União São João, XV de Piracicaba, Marcílio Dias, Ferroviária e pela equipe de aspirantes do Ceará.

Opções para Cristian de Souza

Com a chegada de Jhoninha, o técnico Cristian de Souza ganha mais uma alternativa para o ataque. O elenco também conta com Renato, Everaldo, Ronald, Nilton e Robinho para o setor.

O Santa Cruz volta a campo no dia 8 de agosto, às 17h, contra o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, pela 16ª rodada da Série C. A expectativa é de que Jhoninha fique à disposição para a partida.