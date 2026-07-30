Santa Cruz anuncia Jhoninha como reforço para sequência da Série C
Atacante de 24 anos chega do Velo Clube, já treinou com o elenco coral e reforça o setor ofensivo após as saídas de Marquinhos e Quirino
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação do atacante Jhoninha para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador de 24 anos chega do Velo Clube e já participou de treinamento com o elenco tricolor.
Jhoninha atua pelos lados do campo e chega como reposição para o setor ofensivo. Recentemente, o Santa Cruz perdeu Marquinhos, negociado com o futebol português, e Quirino, que deixou o clube após obter a rescisão contratual na Justiça. O presidente Bruno Rodrigues havia prometido que haveria substituição para esses jogadores.
O atacante já havia negociado com o Santa Cruz em março, durante a reformulação do elenco para a disputa da Série C, mas o acordo não avançou naquele momento.
Jhoninha disputou 18 partidas pelo Velo Clube em 2026 e marcou dois gols. A equipe paulista foi eliminada nos pênaltis nas oitavas de final da Série D.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O atacante também acumula passagens por Goiatuba, União São João, XV de Piracicaba, Marcílio Dias, Ferroviária e pela equipe de aspirantes do Ceará.
Opções para Cristian de Souza
Com a chegada de Jhoninha, o técnico Cristian de Souza ganha mais uma alternativa para o ataque. O elenco também conta com Renato, Everaldo, Ronald, Nilton e Robinho para o setor.
O Santa Cruz volta a campo no dia 8 de agosto, às 17h, contra o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, pela 16ª rodada da Série C. A expectativa é de que Jhoninha fique à disposição para a partida.