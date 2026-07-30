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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz anuncia Jhoninha como reforço para sequência da Série C

Atacante de 24 anos chega do Velo Clube, já treinou com o elenco coral e reforça o setor ofensivo após as saídas de Marquinhos e Quirino

Por Thiago Wagner Publicado em 30/07/2026 às 17:35
Imagem de Jhoninha
Imagem de Jhoninha - Ana Julia Guerreiro/Velo Clube

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O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação do atacante Jhoninha para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador de 24 anos chega do Velo Clube e já participou de treinamento com o elenco tricolor.

Jhoninha atua pelos lados do campo e chega como reposição para o setor ofensivo. Recentemente, o Santa Cruz perdeu Marquinhos, negociado com o futebol português, e Quirino, que deixou o clube após obter a rescisão contratual na Justiça. O presidente Bruno Rodrigues havia prometido que haveria substituição para esses jogadores.

O atacante já havia negociado com o Santa Cruz em março, durante a reformulação do elenco para a disputa da Série C, mas o acordo não avançou naquele momento.

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Jhoninha disputou 18 partidas pelo Velo Clube em 2026 e marcou dois gols. A equipe paulista foi eliminada nos pênaltis nas oitavas de final da Série D.

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O atacante também acumula passagens por Goiatuba, União São João, XV de Piracicaba, Marcílio Dias, Ferroviária e pela equipe de aspirantes do Ceará.

Opções para Cristian de Souza

Com a chegada de Jhoninha, o técnico Cristian de Souza ganha mais uma alternativa para o ataque. O elenco também conta com Renato, Everaldo, Ronald, Nilton e Robinho para o setor.

O Santa Cruz volta a campo no dia 8 de agosto, às 17h, contra o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, pela 16ª rodada da Série C. A expectativa é de que Jhoninha fique à disposição para a partida.

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Thiago Wagner

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Formado em Jornalismo e economia pela UFPE Passagens pelas editorias do SJCC: Blog do Torcedor - estagiário, repórter e coordenador (2011 a 2017 e 2022 - atual); Esportes do JC - editor-assistente (2017 a 2019); e Portal JCPE - editor-assistente (2019 a 2020). Passagens pelo jornal O Estado de S.Paulo através do Curso Estado de Jornalismo (2015) Experiência na cobertura esportiva desde 2011 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/thiago-wagner-da-silva-00874810a/

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