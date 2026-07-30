SAF do Santa Cruz avança e investidor separa recursos, diz presidente

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Bruno Rodrigues afirma que processo está nos "finalmentes", detalha reuniões no Recife e prevê apresentação oficial da nova SAF em breve

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O presidente Bruno Rodrigues afirmou que o processo para a implantação da nova SAF do Santa Cruz avançou nos últimos dias. Em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o dirigente disse que o investidor esteve no Recife para cumprir uma agenda ligada à operação.

Ainda segundo o mandatário, o representante da empresa que apresentou proposta para assumir a SAF participou de reuniões na Federação Pernambucana de Futebol, na Prefeitura do Recife e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A agenda também incluiu encontros internos no Santa Cruz.

Segundo Bruno Rodrigues, as tratativas estão próximas de uma definição. O presidente também informou que já existem recursos reservados para iniciar a transição.

“Isso é uma demonstração não só de confiança, mas também de que a coisa efetivamente está nos finalmentes. O recurso já está alocado, já está reservado para iniciar essa transição”, afirmou.

A estrutura definida prevê que o investidor compre a participação da Cobra Coral Investimentos, incluindo as ações e a empresa que atualmente ocupa a posição de investidora da SAF.

Esse caminho, segundo o presidente, pode reduzir os prazos da operação. Como a proposta anterior já passou pelas instâncias internas do clube, a transferência da posição da atual investidora não precisaria, em princípio, repetir todo o processo de aprovação.

“Ao invés de apresentar uma nova proposta, eles estão comprando a posição da Cobra Coral, ou seja, comprando as ações e a empresa. Como já passou em todas as instâncias, não precisaria passar novamente. Isso encurtará o caminho”, explicou.

Bruno ressaltou, porém, que pretende apresentar a operação aos órgãos internos do Santa Cruz, mesmo que não exista obrigação de uma nova votação. O dirigente citou o Conselho Deliberativo e a assembleia de sócios como parte desse processo de transparência.

Arruda fica fora da cessão definitiva

Uma das mudanças em relação ao modelo anterior está no tratamento do estádio do Arruda. Na nova formatação, o patrimônio não seria cedido definitivamente à SAF.

A proposta prevê que o estádio seja utilizado por meio de comodato. De acordo com Bruno Rodrigues, essa alteração facilita a formalização da operação e preserva o patrimônio do clube.

“A grande novidade positiva é que o estádio não entra mais como cessão definitiva, e sim como comodato”, declarou.

As negociações da SAF avançam paralelamente à recuperação judicial do Santa Cruz. Bruno Rodrigues afirmou que o clube trabalha para convocar a Assembleia Geral de Credores e aprovar o plano ainda neste semestre.

O presidente classificou a recuperação judicial como uma etapa vital para evitar o risco de falência do clube.

“Estamos trabalhando fortemente na questão dos credores para que o juiz possa chamar a Assembleia Geral e a gente possa aprovar a nossa recuperação judicial. É uma coisa vital para que o clube não vá à falência”, disse.

O Santa Cruz ainda não definiu uma data para o anúncio oficial. Bruno Rodrigues, porém, declarou esperar a conclusão e a apresentação da nova SAF “dentro em breve”.